Последние модификации расширяют профиль миссии ракеты далеко за пределы ее первоначальных проектных спецификаций, отметил эксперт.

Новейший вариант украинской ракеты "Нептун" знаменует собой значительный скачок вперед в возможностях разработки. С ней украинским военным больше не придется сетовать на нехватку ракет ATACMS или прекращение военной помощи США. Теперь "Нептуны" могут выполнять большинство задач самостоятельно. Такое мнение высказал экс-консультант Пентагона, нескольких правительств НАТО и правительства Австралии в области оборонных технологий и проектирования систем вооружения, эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского в Варшаве Рубен Джонсон в своей статье для 19FortyFive.

Автор напомнил, что новая модификация "Нептуна" имеет дальность до 1000 километров, что позволяет ей достигать Москвы.

По его словам, первоначально концептуальная миссия ракеты "Нептун" была противокорабельной. Однако, украинская промышленность модифицировала ее конструкцию, чтобы сделать ее способной поражать цели на суше.

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"Оригинальная крылатая ракета "Нептун", которая изначально была разработана как противокорабельное оружие, была краеугольным камнем стратегии береговой обороны Украины еще до войны. С момента своего появления ракета показала образцовую репутацию в защите прибрежных вод Украины. Последние модификации расширяют профиль миссии ракеты далеко за пределы ее первоначальных проектных спецификаций", - говорится в публикации.

Как отметил Джонсон, переход ракеты "Нептун" из одноцелевого противокорабельного оружия в универсальную многоцелевую ударную систему начался в апреле 2023 года. В последствии модификации расширили зону поражения ракеты, и она смогла поражать как стационарные, так и мобильные наземные цели, а не только цели в море. Это позволило системе работать в гораздо более широком спектре.

"Дальность полета ракеты была увеличена до 1000 километров, что дало украинским силам возможность наносить удары вглубь оккупированных Россией территорий и стало переломным моментом в текущем конфликте… Когда украинское оружие увеличит свои удары вглубь России - по Москве, а также по другим стратегическим целям - скорее всего, именно "Нептун" станет пресловутым "наконечником копья", - констатировал эксперт.

Украинская ракета "Нептун" - что сообщалось

Напомним, 15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая украинская ракета "Нептун" прошла испытание и успешное боевое применение:

"Сегодня были доклады по нашей ракетной программе. Есть существенные результаты. Длинный "Нептун" прошел испытание и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция - тысяча километров. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности".

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