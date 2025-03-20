В американской разведке рассказали об угрозе китайских спутников для США.

Китай стремительно наращивает свой войненный потенциал в космосе, , стремясь получить возможность для уничтожения американских спутников в будущем конфликте. Об этом сказано в новом отчете разведки Космических сил США, передает Washington Times.

"Усовершенствование космического потенциала Китая в сочетании с его растущим арсеналом высокоточного оружия большой дальности позволяет НОАК (Народно-освободительной армии Китая - УНИАН) наносить точечные удары по силам США и их союзников", - отметили в отчете.

Уточняется, что с 2015 года космические операции Китая в космосе возросли на 620%. В своем распоряжении страна сейчас имеет спутниковый флот, который насчитывает 1060 аппаратов.

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В разведке напомнили, что в декабре 2024 года китайская армия, занимающаяся как гражданской, так и военно-космической деятельностью, запустила новый спутник дистанционного зондирования:

"Этот спутник может позволить Китаю постоянно следить за силами США и союзников в Тихоокеанском регионе".

Авторы материала подчеркивают, что более 510 разведывательных спутников КНР используют оптические, многоспектральные, радиолокационные и радиочастотные датчики.

По данным разведки США, эти аппараты также могут позволить Китаю воспользоваться своими высокоточными противокорабельными баллистическими ракетами для атаки на американские авианосцы. Отмечено, что для ведения космической войны на орбите у китайской армии есть как минимум 10 спутников, которые могут проводить орбитальные шпионские операции.

"Разведка предполагает, что НОАК, вероятно, рассматривает контркосмические операции как средство сдерживания и противодействия военному вмешательству США в региональный конфликт", - добавили в разведке.

Прогнозы США по космической программе Китая

Как писал УНИАН, эксперты Пентагона предполагают, что США могут проиграть новую космическую гонку с Китаем, который стремительными темпами расширяет свои возможности. Согласно прогнозу, КНР находится на пути к тому, чтобы стать доминирующей космической державой до 2045 года.

В NASA также предположили, что Китай маскирует свое военное присутствие в космосе с помощью гражданских программ и может захватить Луну. По мнению главы агентства Билла Нельсона, страна может претендовать на часть космического пространства как на собственную территорию.

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