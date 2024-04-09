По словам экспертов, Китай может находиться на пути к тому, чтобы превзойти США, как доминирующую космическую страну к 2045 году.

Соединенные Штаты Америки могут проиграть новую космическую гонку с Китаем, если не укрепят американскую и союзническую космические отрасли и не уменьшат бюрократические преграды. Об этом говорится в исследовании космических экспертов Пентагона, передает The Washington Times.

В докладе экспертов из Космических сил, Исследовательской лаборатории ВВС и Подразделения оборонных инноваций Пентагона отметили, что Китай быстрыми темпами расширяет свои возможности как для исследования, так и для ведения боевых действий в космосе в то время, когда в Белом доме назвали "решающим десятилетием" в конкуренции с Пекином.

"Пекин остается нашим самым серьезным стратегическим конкурентом на ближайшие десятилетия и единственной страной, которая намерена изменить международный порядок и, все больше, экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу для этого", - говорится в докладе официальных представителей трех ведомств.

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Также в докладе предостерегают о том, что Китай, вероятно, находится на пути к тому, чтобы превзойти США, как доминирующую космическую державу к 2045 году, или, скорее всего, это может произойти раньше, если не принять проактивные меры для сохранения лидерства страны.

В издании добавляют, из-за того, что глобальная космическая гонка снова набирает обороты, к 2060 году мир может увидеть успешные внеземные человеческие сообщества, более расширенную космическую экономику и баланс сил в пользу лидерства США, который способен сформировать свободную и открытую систему, при условии, что нынешняя космическая индустрия станет крепче.

"Стабильная победа в новой космической гонке - это определение условий, при которых будущие поколения могут унаследовать не только технологические достижения нашего времени, но и сохранение наших ценностей, свободное и открытое общество, свободную рыночную экономику и право на самоопределение, свободное от тирании и угнетения. Мы не должны становиться Китаем, чтобы победить Китай; скорее, мы просто должны быть более американскими, чтобы оставаться американцами", - отметили в докладе.

Ключевой проблемой для США в докладе называют "бюрократическую неэффективность", что сдерживает космические инновации и конкурентоспособность. Так, недавно космические компании проинформировали Конгресс о том, что они создают новые технологии быстрее, чем федеральная бюрократия может лицензировать системы, которые используют ноу-хау в спутниках или ракетах.

Кроме того, в отчете, который подготовил эксперт Исследовательской лаборатории ВВС США Питер Гарретсон, говорится о том, что коммерческие космические компании могут прийти в упадок, если не упорядочить регулирование и не усовершенствовать процессы, которые использует правительство. Из-за чего Китай может воспользоваться такими недостатками США.

"Пекин готов вмешаться и доминировать после такого коллапса", - добавляют в отчете.

Другие новости на космическую тематику

Как писал УНИАН, 14 марта компания Илона Маска SpaceX запустила в космос сверхтяжелую систему Starship. Это удалось сделать со Звездной базы, которая находится вблизи населенного пункта Бока-Чика, что в штате Техас. Известно, что впервые компания попыталась запустить Starship в космос в апреле прошлого года, второй раз уже в ноябре.

Также сообщалось, что в Вашингтоне поручили NASA создать единый стандарт времени на Луне и других небесных тел. Это связано с тем, что США хотят установить международные нормы в космосе на фоне гонки между странами и частными компаниями.

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