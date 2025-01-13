Изучая опыт российско-украинской войны, Китай пришел к выводу, что вражеские спутники надо сбивать в первую очередь.

Китайские исследователи смоделировали космическую операцию по перехвату спутниковой группировки Starlink и выводу ее из строя. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Команда под руководством Ву Юньхуа, директора отдела аэрокосмического управления Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, продемонстрировала в компьютерном моделировании, как 99 китайских спутников-перехватчиков могут за 12 часов нейтрализовать почти 1400 спутников Starlink.

"Потенциальное военное значение мегагруппировки Starlink было подчеркнуто в российско-украинском конфликте. В последние годы милитаризация космоса усилилась, что представляет значительную угрозу космической безопасности Китая", - заявила команда Ву.

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Компания Starlink, которой руководит SpaceX, уже запустила более 6700 спутников связи и планирует значительно увеличить это количество. Отслеживание такой массивной группировки с ограниченными ресурсами создает чрезвычайные проблемы. Нужны точные расчеты орбиты, чтобы маневрировать спутниками-перехватчиками и подводить их достаточно близко к цели.

Кроме того, энергоемкое оборудование на перехватчиках, такое как лазеры, требует достаточного солнечного света для подзарядки, что еще больше усложняет эти задачи.

Ву и его коллеги утверждают, что преодолели эти препятствия с помощью бинарного алгоритма искусственного интеллекта, вдохновленного техникой охоты китов на рыбу. Этот алгоритм помогает китайским спутникам работать парами, чтобы эффективно "охотиться" на спутники Starlink. По словам команды, их технология может создать надежный план действий в течение двух минут, что делает ее значительным прорывом в космических операциях.

Новые вооружения Китая: последние новости

Как писал УНИАН, Китай создал новую, более продвинутую версию самолета дальнего радиолокационного обнаружения и разведки. Если США окажутся в состоянии войны с Китаем, эти самолеты могут стать едва ли не главной проблемой для американских военных.

Также мы рассказывали, что Китай может уничтожить американскую авиацию в Индо-Тихоокеанском регионе гораздо меньшим количеством выстрелов, чем это могли бы сделать США с китайской авиацией.

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