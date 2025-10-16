Насколько можно судить, речь идет об универсальной платформе, предназначенной для выполнения различных задач.

На Китайской международной выставке вертолетов в Тяньцзине проект Nantianmen представил концепт и стребителя вертикального взлета и посадки (VTOL) под названием Purple Fire. На него обратили внимание специалисты ALCON Intelligence.

Насколько можно судить, речь идет об универсальной боевой платформе, предназначенной для выполнения различных задач.

Она может перенастраиваться для выполнения таких миссий, как поисково-спасательные операции, эвакуация раненых и реагирование на чрезвычайные ситуации. Среди главных особенностей Purple Fire - развитый искусственный интеллект.

По мнению специалистов, перед нами демонстрация технологий, а не реальная программа, которая будет внедрена в ближайшее время. Ее практическое применение в среднесрочной перспективе маловероятно из-за трудностей с двигателем, автономностью и сертификацией.

Отдельные подсистемы, такие как система управления полетом с поддержкой ИИ или модульные комплекты для различных миссий, постепенно внедряются в будущие китайские вертолеты или конвертопланы.

Китайские авиационные новинки - другие новости

Это не первый случай, когда КНР демонстрирует нечто подобное. Год назад Китай похвастался концептом "воздушно-космического истребителя" будущего White Emperor, который выглядел как реквизит для научно-фантастического кино. Некоторые специалисты назвали это "пропагандой".

В то же время стоит сказать, что Пекин действительно активно разрабатывает боевые самолеты нового поколения. Одним из наиболее интересных является J-36 от корпорации Chengdu Aircraft Industry Group.

Это большой самолет массой примерно в 50 тонн, который получил сразу три двигателя (больше, чем у других современных боевых самолетов). По мнению некоторых специалистов, он сможет нести сверхдальнобойное оружие.

