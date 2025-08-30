Ранее компанию Boeing выбрали разработчиком перспективного самолета для Воздушных сил США.

Компания Boeing представила концепт для программы F/A-XX, который несколько похож на ранее обнародованные концепт-арты самолета F-47. Об этом сообщает Aviation Week.

Изображение F/A-XX от Boeing впервые было представлено на прошлой неделе на симпозиуме Tailhook. Впоследствии рендер опубликовало популярное авиационное издание и некоторые другие СМИ.

И хотя не стоит полностью доверять концептуальным рендерам, определенные выводы можно сделать уже сейчас. Так, визуализация подтверждает предыдущие предположения, что F/A-XX и F-47 от Boeing будут иметь общие черты.

Хвостовое оперение самолета полностью скрыто. В то же время можно видеть фонарь кабины, который очень похож на тот, что изображался на рендерах F-47.

Кажется, что носовая часть F/A-XX несколько меньше и короче, чем у F-47, который, если верить изображениям, будет иметь широкий и плоский нос.

Можно предположить, что флотский самолет будет иметь переднее горизонтальное оперение - аэродинамическую поверхность, которая расположена перед крылом летательного аппарата.

Истребители шестого поколения - что известно

Программа F/A-XX предусматривает создание палубного самолета шестого поколения для Военно-морских сил США. Он должен заменить на флоте знаменитый истребитель четвертого поколения F/A-18E/F Super Hornet.

Ранее свой концепт для программы F/A-XX представила компания Northrop Grumman. Судя по нему можно предположить, что ее истребитель будет похожим на давно закрытый проект Northrop/McDonnell Douglas YF-23, который в свое время проиграл соревнование YF-22 (последний превратился в F-22 Raptor).

Свой собственный истребитель шестого поколения хотят иметь Воздушные силы Соединенных Штатов. Этот самолет получил название F-47. Его разработчиком выступает компания Boeing.

