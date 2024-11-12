Это всего лишь концептуальная модель, однако она демонстрирует видение эволюции истребителей.

Модель таинственного китайского истребителя заметили на авиасалоне в Чжухае - одном из самых долгожданных авиационных событий последних месяцев. Об этом сообщает South China Morning Post.

Концептуальная модель получила довольно пафосное название White Emperor (Белый император). Его создала китайская государственная компания Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Новинка стала частью проекта Nantianmen, посвященного технологиям будущего.

Государственные китайские СМИ описывают White Emperor как "воздушно-космический истребитель". Предполагается, что он получит два двигателя неизвестного типа. На модели заметны признаки технологии стелс.

Эксперты обратили внимание на довольно массивную конструкцию шасси. Возможно, она позволит самолету взлетать с малоподготовленных взлетно-посадочных полос.

Не исключено, что истребитель рассматривают, в том числе, как платформу для радиоэлектронной борьбы. Нечто подобное можно видеть в случае с американским F-18, который среди прочего выступает в качестве самолета РЭБ (этот вариант получил название EA-18G Growler).

Истребители будущего - какими они будут

Более реалистичный концепт самолета следующего поколения недавно представили в США. Речь идет о легком истребителе, который должен получить один двигатель и в целом представляет собой эволюцию идей, заложенных в F-35.

В то же время, американцы не отказываются и от создания более тяжелого истребителя шестого поколения. В частности, в рамках программы Военно-морских сил США F/A-XX. Этот самолет может появиться на свет в 2030-х.

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