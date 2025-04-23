Это лучшее на данный момент фото прототипа китайского самолета следующего поколения.

В сеть "слили" наиболее детальный - фактически первый детальный - снимок перспективного китайского самолета J-36, который иногда называют "истребителем нового поколения". Фото выложили в X-аккаунте Rupprecht_A, который принадлежит известному исследователю китайских вооружений.

На снимке хорошо видны три двигателя самолета, а также два прозрачных дисплея для двух членов экипажа, которые сидят бок о бок. Это подтверждает более раннюю информацию о J-36.

Известно, что самолет создали специалисты китайской Chengdu Aircraft Industry Group, которая ранее разработала уже хорошо известный истребитель пятого поколения J-20.

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J-36 оснастили шасси с двухколесной носовой стойкой и тележечным двухколесным шасси на основных опорах. Это свидетельствует о довольно значительной взлетной массе самолета.

Предполагается, что максимальный взлетный вес машины будет составлять 45-54 тонны. Для сравнения, максимальная взлетная масса тяжелого истребителя Су-27 составляет 30 тонн.

Большие размеры позволяют J-36 нести большой запас вооружения во внутренних отсеках и иметь значительный запас топлива.

Некоторые специалисты вообще считают, что J-36 является тактическим бомбардировщиком, а не истребителем. В этом случае его могут адаптировать под большое количество управляемых бомб и противокорабельных ракет. Нельзя исключать, что впоследствии появится палубная версия J-36.

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Сейчас Пекин также активно испытывает еще один перспективный самолет, который получил условное название J-XDS, или J-50. Он значительно меньше J-36 и имеет не три двигателя, а два.

Недавно в сеть выложили снимок, который дает более-менее детальное представление о J-XDS.

На снимке видно в частности конструкцию шасси, воздухозаборники и сопла двигателей нового самолета. Некоторые из специалистов считают, что он получит двигатели с переменным вектором тяги.

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