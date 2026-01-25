Конкурент 'Томагавка': Kawasaki разрабатывает крылатую ракету с дальностью до 2500 км

Проект станет технологическим демонстратором для создания национальной дальнобойной ракеты как альтернативы американской Tomahawk.

Японская компания Kawasaki Heavy Industries продемонстрировала результаты разработки прототипа перспективной крылатой ракеты, которую в СМИ уже окрестили японским"Томагавком". Речь идет о демонстраторе ключевых технологий, которые в будущем могут лечь в основу национальной дальнобойной ракеты для Сил самообороны Японии.

Результаты работ были обнародованы на официальной странице Агентства по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) после Технологического симпозиума, который состоялся 11-12 ноября.

Универсальная платформа для различных задач

Ключевой идеей проекта является создание универсальной ракетной платформы, способной нести различные типы боевых частей и оборудования. Среди предусмотренных вариантов:

осколочно-фугасная боевая часть для поражения кораблей и наземных целей;

специальная боевая часть для уничтожения бункеров и защищенных командных пунктов;

разведывательные модули;

системы радиоэлектронной борьбы и постановки помех;

различные системы наведения в зависимости от задачи.

Двигатель KJ-301 и дальность

Силовой установкой ракеты стал турбовентиляторный двигатель XKJ-301-1 (KJ-301), впервые представленный в конце 2024 года. При длине 950 мм и диаметре 350 мм сухая масса двигателя составляет всего 90 кг, а тяга – 365 кгс (около 3,58 кН), что обеспечивает ракете высокую дозвуковую скорость.

По данным Министерства обороны Японии, новая ракета будет иметь дальность в 1500–2500 км, что вдвое превышает возможности имеющихся японских ракет 12SSM‑ER.

Защита от ПВО и вертикальный старт

Одним из важных нововведений стала интегрированная программа противоракетных маневров, которая повышает живучесть ракеты при прорыве корабельной ПВО ближнего действия – в частности комплексов типа американского Phalanx или российского АК-630.

Также Kawasaki продемонстрировала испытания ракеты с пусковым ускорителем, позволяющим стартовать с вертикальных пусковых установок.

Несмотря на успешные испытания, в Kawasaki отмечают, что продемонстрированная ракета не поступит на вооружение Сил самообороны Японии. Она выполняет роль технологического демонстратора.

В то же время наработки проекта планируют использовать при создании новой национальной крылатой ракеты, которую Министерство обороны Японии рассматривает как потенциальную альтернативу американским Tomahawk.

С конца 2024 года Япония официально начала программу разработки собственной дальнобойной крылатой ракеты. Ожидается, что завершение работ придется на 2030–2033 годы.

В перспективе новая ракета будет применяться параллельно с 12SSM-ER и будет покрывать потребности сразу трех родов войск – сухопутных, морских и воздушных сил, обеспечивая унификацию вооружения и существенное расширение ударных возможностей Японии на больших дистанциях.

