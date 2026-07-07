США переносят в Европу производство ракет для Patriot, - Reuters

Переговоры касаются производства ракет AIM-120 AMRAAM и создания центра технического обслуживания ракет PAC-3 Patriot.

Соединенные Штаты ведут переговоры с Германией и другими европейскими странами о запуске совместного производства американских ракет в Европе. Речь идет о ракетах AIM-120 AMRAAM компании Raytheon, а также о создании центра технического обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot производства Lockheed Martin, пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По информации агентства, стороны планируют подписать заявление о намерениях в ходе промышленного форума НАТО, который состоится в рамках саммита Альянса в Анкаре.

Если оба проекта будут реализованы, это позволит частично перенести производство и обслуживание в Европу. В то же время американские предприятия Raytheon и Lockheed Martin получат дополнительные производственные мощности для выполнения других заказов в США.

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Ракеты AIM-120 AMRAAM используются истребителями F-16 и зенитными комплексами NASAMS, тогда как PAC-3 являются основными перехватчиками для систем противовоздушной обороны Patriot. Оба типа вооружения пользуются высоким спросом в Украине, которая продолжает отражать массированные российские воздушные атаки.

Переговоры проходят на фоне обеспокоенности Вашингтона по поводу собственных запасов вооружения. Война России против Украины, а также недавние военные операции на Ближнем Востоке значительно увеличили нагрузку на американскую оборонную промышленность.

В середине июня президент США Дональд Трамп применил Закон об оборонном производстве, чтобы ускорить выпуск вооружения и устранить проблемы в цепочках поставок боеприпасов.

Трамп также неоднократно призывал европейских союзников более активно финансировать собственную оборону, увеличивать закупки американской военной техники и расширять совместное производство вооружений. Именно эта политика, по данным Reuters, стала одним из факторов нынешних переговоров между США и европейскими партнерами.

Производство ракет – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot. Для этого в принципе все готово, нужно лишь окончательное согласие Белого дома.

Ракеты для системы Patriot производят не только в США, но и в Японии, а в этом году производство начнется и в Германии. По словам эксперта Михаила Люксикова, запуск такого производства в Германии занял около пяти лет, в частности из-за длительных согласований и заключения контрактов.

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