ВМС США массово закупают ракеты Patriot для своих кораблей, – СМИ

Военно-морские силы США планируют масштабное перевооружение своих боевых кораблей зенитными ракетами Patriot PAC-3 MSE. Об этом сообщает"Милитарный" со ссылкой на бюджетные документы Минобороны США.

Согласно проекту бюджета на 2027 финансовый год, флот намерен потратить около 1,7 млрд долларов. На эти средства планируется приобрести 405 ракет.

Известно, что ВМС США не имеют на вооружении классических установок Patriot. Закупка напрямую связана с планами "интеграции ракет в корабельные системы вертикального пуска Mk 41, которые используются на американских боевых кораблях". Это позволит эсминцам эффективнее и дешевле сбивать баллистические цели.

Как говорится в материале, в настоящее время флот испытывает нехватку относительно недорогих средств перехвата. Основными ракетами сейчас являются SM-2 и SM-6, стоимость которых превышает 2–3 млн долларов за единицу. В бюджете на 2026 год уже предусмотрено 416 млн долларов на работы по "интеграции новых ракет в корабельные системы, в частности с боевой информационно-управляющей системой Aegis".

Ракеты JASSM-ER

Ранее УНИАН писал, что Пентагон планирует задействовать почти все имеющиеся ракеты-"невидимки", даже изымая их из резервов, предназначенных для других регионов. После такого переброса из довоенного запаса примерно в 2300 ракет в мире останется лишь около 425 боеспособных единиц.



Речь идет о высокоточных ракетах дальностью более 900 км, которые позволяют поражать цели без вхождения в зону ПВО, но их массовое применение уже вызывает беспокойство из-за истощения стратегических запасов США.

