Сколько ракет Россия может произвести за месяц: оценка авиаэксперта

По разным оценкам, на сегодняшний день Россия могла накопить сотни крылатых и баллистических ракет.

Россия способна производить почти 150 ракет различных типов ежемесячно, не считая, в частности, управляемые ракеты типа Х-35, Х-39, Х-59. Об этом в эфире канала "Киев 24" сказал авиационный эксперт, кандидат технических наук в сфере беспилотных технологий Богдан Долинце.

Отвечая на вопрос о производстве россиянами ракет, он отметил, что страна-агрессор обладает различными возможностями. Так, возможности по ракетам типа Х-101 оцениваются в количестве до 70 единиц в месяц; баллистических ракет, то есть "Искандер-М", – до 60 единиц; "Калибров" – до 25 ракет.

"То есть в целом речь идет о почти 150 ракетах ежемесячно, которые Россия способна производить. Это не считая управляемых ракет типа Х-35, Х-39, Х-59 и т. д.", – сказал эксперт.

Видео дня

Кроме того, отметил он, у россиян есть и запасы ракет. Согласно различным оценкам, Россия на сегодняшний день могла накопить сотни крылатых и баллистических ракет.

"Если говорить именно о ракетах типа Х-101, то, по разным оценкам, Россия может иметь постоянно на хранении не менее 100-120 таких ракет", – подчеркнул Долинце.

Российские Х-101 и "Искандеры"

Как сообщалось, ранее директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский отметил, что главные задачи сейчас – лишить россиян возможности применять оружие типа ракет класса Х-101 и "Искандер", а также ограничить возможности электроники, которая позволяет россиянам работать под нашими средствами радиоэлектронной борьбы.

По словам эксперта, сейчас это и происходит – были нанесены удары по основным базам, где производится электроника. Кроме того, недавняя атака по Москве и области была направлена, в частности, на предприятия, связанные с выпуском микрочипов и микроэлектроники.

Вас также могут заинтересовать новости: