Китай модернизировал эсминец РФ, удалив оттуда все российское

Все российские запчасти заменили на китайские.

В Китае продемонстрировали модернизированный эсминец проекта 956-Э "Ханчжоу", который превратился из судна с устаревшим вооружением и сомнительной реальной боевой ценностью в современный ракетный корабль.

Как сообщили аналитики Defence Express, это стало возможным благодаря тому, что Китай убрал все единицы российского вооружения и заменил их на собственные. В частности, было полностью переработано вооружение и оснащение корабля.

Так, вместо восьми пусковых противокорабельных ракет "Москит" с дальностью полета до 120 км Пекин установил противокорабельные ракеты YJ-12 с дальностью пуска до 500 км. Российские ЗРК "Ураган", являющиеся морской версией "Бука", заменили на HQ-16 с увеличением дальности до 70 км и 48 вертикальными пусковыми ячейками. Эти ячейки, в частности, используются для запуска ракет Yu-8 против подводных лодок.

Также заменили зенитные артиллерийские системы "Кортик" на Type 730 CIWS. Их дополнили зенитным ракетным комплексом ближнего действия HQ-10, который фактически является аналогом американского RIM-116.

Кроме того, на корабле заменили два спаренных 533-мм торпедных аппарата на трехтрубные 324-мм китайские. Среди других изменений – система создания помех против противокорабельных ракет H/RJZ-726-4A и радиоэлектронное оснащение корабля. Из того, что осталось на вооружении от РФ, – это 130-мм артиллерийская установка АК-130. Также без изменений осталась антенна обзорной РЛС "Фрегат-М2".

Аналитики издания отмечают, что, учитывая, насколько глубокой была модернизация бортовых электронных систем корабля, можно ожидать и того, что на нем также заменили системы боевого управления. Кроме того, могли быть проведены значительные изменения в энергетической установке.

"Благодаря этим работам Китай получил в строю ракетный эсминец с довольно широкими возможностями. Особенно учитывая то, что "Ханчжоу" – это бывший "Екатеринбург" или "Важный", который был спущен на воду в 1988 году и продан Китаю почти сразу после достройки в 1996 году. И не исключено, что аналогичную модернизацию получат другие три китайских эсминца проекта 956-Э, которые были приобретены Китаем в 90-х и 2000-х годах", – отмечают аналитики.

Они добавляют, что аналогичные эсминцы проекта 956 Россия ранее массово списала. Тогда как последний, оставшийся в строю, а именно флагман Балтийского флота РФ "Настойчивый", проходил капитальный ремонт в период с 2019 по 2022 год, но так и не был модернизирован.

Ранее сообщалось, что Китай модернизировал крылатую ракету наземного назначения CJ-10 с дальностью поражения более 2000 километров. По данным экспертов, речь идет о дозвуковой ракете, предназначенной для высокоточных наземных атак.

Как отметил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро, Вашингтон может проиграть в прямой войне с Пекином, если не начнет производить массовые, дешевые образцы вооружения. Помимо дронов, по его словам, США нужны также недорогие классические ракеты.

