В Швеции появится новый истребитель на замену знаменитым Gripen, - аналитики

По словам экспертов, уже тестируется система искусственного интеллекта Centaur, которая уже проводит учебные воздушные бои против человека.

Швеция продолжает традицию самостоятельной разработки истребителей - компания Saab заключила с Управлением оборонных материалов при Минобороны Швеции контракт на дальнейшие концептуальные исследования перспективного самолета, который должен заменить JAS 39 Gripen.

Как пишет Defense Express, новый договор является продолжением договоренностей, заключенных в марте 2024 года, и охватывает этап концептуальных работ в последующие годы (плановый период работ - 2024-2027). На это выделено около 2,6 млрд шведских крон (примерно 270 млн долл.). Цель - не создать прототип к 2027 году, а разработать ключевые технологии и демонстрационные образцы.

Заказ включает поиск решений не только для самолета как такового, но и обязательной "комплектной" составляющей - сети совместных аппаратов, в частности дронов-истребителей.

"И конечно он не приведет к появлению в 2027 году прототипов. Потому что задача не этот период - только разработка определенных технологий и их демонстрационных образцов", - отмечают аналитики.

Начальная концепция системы уже известна как F-series: она предусматривает создание самого истребителя и ряда беспилотников в трех классах - два дозвуковых (легкий - до 1 т; средний - до 5 т) и сверхзвуковой дрон-истребитель весом более 5 т. Все машины должны работать в кооперации друг с другом и с модернизированным Gripen E. Ближайшим к практической реализации специалисты считают именно дрон-истребитель, который позаимствует ряд решений от Gripen E.

"Все эти машины должны не только взаимодействовать между собой, но и работать вместе с модернизированным Gripen E. И сейчас ближайшим к созданию является именно дрон-истребитель, который будет использовать целый ряд решений с Gripen E", - говорится в публикации.

Параллельно Saab уже тестирует на JAS 39E систему искусственного интеллекта Centaur, которая уже проводит учебные воздушные бои против человека вне визуальной дистанции (BVR). Centaur планируют интегрировать во все беспилотники F-series и в сам истребитель, который по требованиям к шестому поколению должен быть опционально-пилотируемым.

Хоть проект и рассматривается в первую очередь как суверенная шведская программа, в Saab не исключают возможности партнера - в частности Германии, которая после провала проекта FCAS с Францией и Испанией рассматривает шведскую платформу как "план Б". В то же время в Saab традиционно стремятся сохранить доминирование в проекте: компания с 1948 года (от Saab 29 Tunnan) славится суверенными разработками истребителей, хотя и привлекает внешние решения там, где это целесообразно.

Напомним, на брифинге министр обороны Швеции Поль Йонсон сообщил, группа стран, помогающих Украине поставками боевой авиации, посоветовала Швеции поставить на паузу передачу Киеву многоцелевых истребителей Gripen из-за инфраструктурных и технических сложностей. По его словам, авиационная коалиция посоветовала сосредоточиться на наших самолетах дальнего радиолокационного обнаружения.

