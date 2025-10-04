Новый дрон-перехватчик не имеет боеголовок или взрывчатки, он сбивает дрон, двигаясь на высокой скорости.

В Швеции создают новую систему ППО для уничтожения российских беспилотников, летающих над Европой, она в 16 000 раз дешевле истребителя. Как пишет The Telegraph, компания Nordic Air Defence (NAD) разрабатывает недорогую мини-ракету, которая использует "кинетическую силу" для сбивания дронов.

Отмечается, что перехватчик Kreuger 100 использует инфракрасные датчики для выслеживания вражеских дронов и сбивания их с неба на высокой скорости, что делает его гораздо безопаснее для использования в гражданских районах, чем фугасные снаряды.

"Мы создаем небольшой электрический перехватчик, который обладает исключительно кинетическим действием. У него нет боеголовок или взрывчатки, он сбивает дрон, двигаясь на высокой скорости. Это означает, что полиция может использовать его в гражданских условиях", — заявил Карл Розандер, генеральный директор NAD, изданию The Telegraph.

Он отметил, что "это было бы идеальным решением для ситуации в Дании", поскольку позволит избежать запуска дорогостоящих ракет и падения обломков на гражданскую инфраструктуру.

При этом главное преимущество системы Kreuger заключается в том, что её предполагаемая стоимость составляет всего 5000 долларов, что намного меньше цены истребителей НАТО F-15 и F-35, которые использовались для уничтожения беспилотников над Польшей в прошлом месяце.

Такие ракеты можно запускать несколькими способами: из ручной пушки, устройства, похожего на винтовку, пусковых ящиков со снарядами или с бортовых систем.

"Это также будет полезно в зоне боевых действий в Украине, где беспилотники представляют постоянную угрозу для наземных войск и техники. Система позволит солдатам уничтожать FPV-беспилотники с бомбами которые становится всё сложнее глушить или сбивать в небе", - отмечает издание.

Альтернатива "стене дронов"

Мини-ракеты — не единственные новые системы борьбы с дронами, которые изучают лидеры ЕС. Они также рассматривают возможность строительства так называемой "стены дронов". Стена будет состоять из радаров и систем ПВО, размещенных вдоль восточного фланга Европы.

Однако эксперты заявили, что стена дронов может оказаться чрезвычайно дорогостоящей и предотвратит только вторжения дронов, запущенных с территории России или Беларуси, пролетающих над сушей.

Розандер отметил, что для обеспечения эффективности системы на всем восточном фланге она должна быть единообразной по своей структуре и технологиям. Это также потребует полной политической поддержки всех стран ЕС на восточном фланге. В противном случае возникнет разрыв в воздушном пространстве, через который российские беспилотники смогут легко проскользнуть.

Ещё одна причина, по которой стена беспилотников станет лишь частичным решением, заключается в том, что она бесполезна для предотвращения запусков вражеских беспилотников в пределах границ ЕС.

Поэтому некоторые европейские страны работают над собственными реформами на национальном уровне для более эффективной защиты от беспилотников.

В Германии правительство планирует изменить правила применения силы для своей армии, чтобы ей было разрешено сбивать беспилотники, если они представляют угрозу критически важной инфраструктуре.

Ещё одна технология, которая может быть полезна аэропортам, — это портативный радиочастотный глушитель, который может заставить дрон приземлиться или даже направить его в другом направлении.

Дроны над Европой - последние новости

Аэропорт Мюнхена 3 и 4 октября приостанавлвал работу из-за неизвестных беспилотников.

Также СМИ сообщали, что над военной базой в Бельгии заметили полтора десятка дронов. Этой базой оказался армейский учебный лагерь с охранной зоной, на которой проводятся учения по стрельбе. Сейчас бельгийские военные расследуют инцидент.

Вас также могут заинтересовать новости: