Украина уже давно стремится получить шведские самолеты.

В Швеции не исключают возможность продажи Украине истребителей Gripen. При этом это будет возможно только после завершения российско-украинской войны, сказал министр обороны страны Пол Йонсон.

"Мы ведем диалог с Украиной, и поскольку они, безусловно, выразили заинтересованность в системе Gripen... преимущественно Gripen Echo, новой версии, которую также используют Швеция и Бразилия, то будущая продажа возможна. В таком случае это будет скорее долгосрочная инициатива или создание совместного потенциала ВВС", – приводит его слова Breaking Defense.

Шведский министр добавил, что поставки самолетов напрямую зависят от окончания войны в Украине.

Авторы материала отмечают, что Украина уже давно стремится получить более старые боевые самолеты Gripen C/D для использования в войне. Однако усилия пока результата не дали. Частично это связано с тем, что союзники по НАТО попросили Швецию воздержаться от их поставок, чтобы Украина сосредоточилась на F-16, а пилотов не перегружали различными типами самолетов, пишет издание.

Оружие для Украины: другие новости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Дании строят совместный завод для производства ракет и дронов. По его словам, Латвия, Литва и другие государства пойдут аналогичным путем и будут строить вместе с Украиной предприятия.

Тем временем Соединенные Штаты Америки одобрили возможную продажу систем ПВО Patriot для Дании. Страна намерена передать эти системы Украине.

