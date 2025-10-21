Эксперт отметил, что против реактивных дронов россиян все же придется развивать новые средства противовоздушной обороны.

Среди основных преимуществ нового украинского дрона-перехватчика под названием "Генерал Черешня Bullet" - это то, что он быстрее типичных "Шахедов" и дешевле других дронов, которые охотятся на вражеские БпЛА.

Об этом сказал основатель компании-производителя оборонной продукции Валерий Боровик в эфире Киев24, комментируя заявленные от разработчика характеристики беспилотника, среди которых скорость в 309 км/ч.

"Это действительно неплохая скорость. Потому что "Шахеды" летят 200-250 км/ч. То есть скорость нашего нового дрона превышает типичные "Шахеды", то есть с двигателем внутреннего сгорания. И это довольно неплохо, потому что если ты летишь "на руках", то есть пилот показывает свое мастерство, доводя дрон до объекта поражения, то ты не всегда можешь попасть по нему и сейчас появляется возможность на другой заход, догнать его и ударить. Это лучше, чем у тебя будет скорость за 200 и у тебя может быть только один шанс поразить дрон", - пояснил Боровик.

По его словам, кроме того, у дрона "Генерал Черешня Bullet" довольно неплохая цена - около тысячи евро.

"Это тоже достаточно существенно по уменьшению по сравнению с теми дронами от 3 до 5 тыс., которые сейчас работают по сбиванию "Шахедов" и других средств "шахедного" типа врага", - отметил эксперт.

В то же время Боровик подчеркнул, если враг будет масштабировать дроны на реактивной тяге, на турбореактивном двигателе, то эта скорость уже будет маловата.

"Но сейчас 90% фактически, ну, может уже опустилось до 80%, идут "Шахэды" с типичным ДВС-двигателем. Турбореактивные двигатели будут позволять противнику развивать скорость 400-600, а при пикировании на цель до 700 км/ч. Поэтому там другие средства должны быть (для перехвата). Возможно усовершенствованные так называемые дроны-ракеты. То есть новые средства ПВО нужно будет развивать и удешевлять их производство", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, вчера украинская компания "Генерал Черешня" заявила, что успешно испытан новый зенитный дрон Bullet, разработанный специально для уничтожения БПЛА типа "Шахед". Отмечалось, что Bullet уже готов к серийному производству.

Убийца "Шахедов" разработан в тесном сотрудничестве с подразделениями обороны и создан в очень сжатые сроки. Одна из версий дрона предусматривает наличие системы донаведения, что должно уменьшить зависимость эффективности использования Bullet от мастерства оператора. Дрон планируется поставлять в дневном и ночном вариантах.

