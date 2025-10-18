Боевая авиация и вертолеты каждую ночь сбивают десятки "шахедов", отметил Федоренко.

Мобильные группы – необходимая составляющая для отражения российских дроновых атак. Но это не единственное средство. О других методах противодействия дроновым атакам оккупантов рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.

"Во-первых, мобильные огневые группы. Нужны ли они? Это те парни и девушки, которые на пикапах ездят с пулеметами. Да, эти группы нужны. Они стали менее эффективными, потому что противник изменил тактику применения, горизонт высот, поднял свои борта выше. Но определенное количество беспилотников движется достаточно низко в рамках комбинированных атак и мобильные огневые группы имеют возможности сбивать БПЛА противника. Поэтому это то, что нужно оставить и комплектовать", – пояснил он в комментарии "Украинскому Радио".

Вторым важным элементом Федоренко называет дроны-перехватчики. Есть средства, которые успешно сбивают "Шахеды" или "Герани". При этом командир акцентировал, что очень важна мобилизация людей в подразделения, которые занимаются противовоздушной обороной.

"Боевая авиация и вертолеты каждую ночь сбивает десятки "шахедов". Очевидно, что если у нас будет дополнительный воздушный флот, то украинское небо станет более безопасным", – акцентировал Федоренко.

В то же время он добавил, что стационарные и портативные средства ПВО являются дорогими. Ракеты к ним тоже стоят бешеных денег.

"Но над объектами критической инфраструктуры у нас другого выбора нет, как сбивать то, что туда долетает. Каждая единица, каждая номенклатура техники, которую передадут нам партнеры для защиты украинского неба, – это то, что даст возможность нам более безопасно пережить и эту зиму, и в целом обезопасить украинских граждан", – констатировал командир полка.

CNN пишет, что сейчас российскому диктатору Путину нет смысла соглашаться на остановку боевых действий, к которой призвал президент США Дональд Трамп. Отмечается, что россияне усовершенствовали ракеты и бронированные системы, и это дает командирам больше свободы планирования.

Бывший главнокомандующий британской армией фельдмаршал Дэвид Ричардс считает, что у Украины не получится победить Россию, если к войне не присоединятся силы НАТО. По его словам, мир поощрял Украину бороться, но не предоставил средств для победы.

