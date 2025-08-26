Также Бельгия готова принять участие в миротворческой миссии в Украине после прекращения огня.

Бельгия может передать Украине истребители F-16 уже в следующем месяце. Об этом в Одессе во время брифинга заявил министр иностранных дел этой страны Максим Прево.

"Мы обеспечим вас несколькими F-16 в следующем месяце. И мы продолжаем замораживать российские активы для того, чтобы сегодня и в будущем они (россияне - УНИАН) пошли на реконструкцию страны. Это не абстрактная солидарность, это фактическая поддержка для того, чтобы защитить ваше море, ваше небо, вашу свободу", - сказал дипломат.

Он также добавил, что Бельгия помогает Украине с разминированием.

Видео дня

"До 2029 года на море мы обеспечиваем разминируя суда и дроны. Также работаем в составе коалиции по ПВО и разминированию. Подготовлено более 3 тысяч солдат, пилотов и техников", - заявил Прево.

Также Брюссель выделяет 20 млн евро на поддержку украинской "пищевой инициативы" для того, чтобы нашу страну, как житницу мира, и инвестирует несколько миллионов евро в восстановление школ, больниц и энергетическую систему. По словам дипломата, большие показатели по работе украинских портов свидетельствует не только об экономическом успехе, но и успех глобальной системы продуктовой безопасности.

"Помню рисунки украинских детей, которые вы мне дали в Риме. Я их рассматривал и я все еще тронут, потому что они напоминают нам всем, о чем эта борьба. Это не только о защите границ, но и о защите мечты, о защите достоинства нового украинского поколения. Одесса - свидетельство того, что баланс на Черном море изменился. Его изменили украинская смелость, самопожертвование...", - подчеркнул Прево.

По его словам Бельгия готова принять участие в миротворческой миссии в Украине, когда будет принято решение о прекращении огня.

"Мы готовы принять участие в международных силах с соответствующим международным мандатом. Я тогда обсужу это с правительством и особенно с моим коллегой, министром обороны, чтобы определить, какой именно военный вклад мы можем предоставить. Но мы готовы присоединиться к таким миротворческим силам, когда это будет необходимо", - сказал министр иностранных дел Бельгии.

Бельгия передаст Украине обещанные истребители F-16 раньше

Как писал УНИАН, в мае министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Украина должна раньше получить обещанные истребители четвертого поколения F-16. По его словам, Бельгия будет оставаться в коалиции стран, которые поставляют Украине истребители F-16.

Министр добавил, что Бельгия попытается поставить F-16 до установленного срока.

Вас также могут заинтересовать новости: