Сбитие 'Шахеда' за 600 километров: в бригаде рассказали подробности

Оператор дрона-перехватчика действовал в глубоком тылу, за пределами зоны поражения противника.

Оператор БПЛА из отдельной президентской бригады имени гетьмана Богдана Хмельницкого 4 апреля уничтожил два российских "Шахеда" дроном-перехватчиком STING, находясь на расстоянии 600 км от цели, рассказал в комментарии LIGA.net представитель отдела коммуникаций бригады Сергей Колесников.

Оператор с позывным Халк в момент сбития находился в глубоком тылу, вне зоны поражения артиллерии, РСЗО и беспилотников российской армии. А вот сами перехватчики действовали над территорией Донецкой области, недалеко от линии боевого столкновения, когда "Шахеды" атаковали прифронтовые населенные пункты.

В бригаде подчеркнули значение операции для всей армии. Она показала: оператор дронов способен из глубокого тыла сбивать дроны над различными участками фронта без изменения своего физического местонахождения.

"Это принципиально меняет логику развертывания операторского ресурса и экономику противовоздушной обороны: относительно дешевые мобильные перехватчики уничтожают дорогие ударные БПЛА противника, минимизируя риски для личного состава", – добавили военные.

Сбивание "Шахеда" за сотни километров: что известно

Напомним, что о сбитии двух "Шахедов" оператором, находившимся на значительном расстоянии, стало известно 4 апреля. В компании "Дикие шершни" сообщили, что использовалась технология Hornet Vision Ctrl, которая должна обеспечивать стабильное управление техникой на стратегических дистанциях. Перехват стал абсолютным мировым рекордом дистанционного поражения воздушных целей.

По мнению экспертов, поражение дрона-камикадзе на таком расстоянии значительно расширяет возможности по использованию средств перехвата. А перехватчики в целом становятся основным средством поражения "Шахедов".

