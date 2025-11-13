Первым элементом качественной ПВО должна быть система детекции, говорит Анатолий Храпчинский.

Для запуска эффективной "Стены дронов" в Украине и качественной ПВО в целом необходимо создать систему детекции. Такое мнение в эфире "Украинского радио" высказал производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

"Мы должны для начала качественно обнаружить и охарактеризовать цель. Тогда у нас будут возможности выбирать больше инструментов для противодействия. Потому что условно 27 Patriot предложенных президентом - это закрытие территорий 800 тысяч квадратных километров. Это вся территория Украины. Но опять таки, будет ли эффективен этот инструмент, если враг начнет активно использовать те же "Шахеды" или другие средства поражения. Нам для этого нужна другая система ПВО", - сказал Храпчинский.

Он напомнил, что в свое время РФ модернизировала "Искандер-М", из-за чего украинским Patriot стало сложнее их сбивать. По его словам, причина в том, что не было алгоритма, способного противодействовать этой угрозе. Эксперт пояснил, что создание эффективной ПВО требует постоянной работы над ним. Поскольку Россия будет постоянно модернизировать свои средства нападения.

"Если враг будет видеть, что на определенном направлении у нас есть возможности закрываться за счет определенных технологических инструментов, то он тогда будет направлять туда больше элементов поражения. И тогда возникает вопрос: а будет ли достаточно алгоритмов, чтобы отработать именно такую угрозу. Поэтому я постоянно говорю, что в любом случае, полагаясь на технологию, надо не забывать о фундаментальных элементах противодействия. Нельзя рассчитывать на то, что дрон сам определит цель, определит траекторию и отработает по ней, потому что в него заложены ранее известные элементы средств поражения", - добавил Храпчинский.

Стена дронов в Украине: что надо знать

Ранее журналисты Business Insider сообщали, что в Украине в ближайшее время планируется развернуть "стену дронов". По данным издания, система будет использовать искусственный интеллект для изменения структуры "стены".

По словам основателя компании-поставщика, один оператор сможет управлять 100 дронами, и для этого не нужно никакой специальной квалификации. Достаточно лишь научиться управлять системой и знать, как активировать аварийный выключатель в случае необходимости.

При этом стоимость перехвата одной цели низкая - она составляет всего несколько тысяч долларов. А уцелевшие дроны могут вернуться на свои стартовые платформы для использования в следующих миссиях.

