Украина уже ударила по России новым 'Нептуном', - Forbes

Успешное применение "Длинного Нептуна", вероятно, состоялось 14 марта по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.

Украина имеет новую крылатую ракету "Длинный Нептун" с дальностью 1000 км и уже применила ее против России, пишет Forbes.

"Мы имеем значительные результаты", - заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский. "Длинный Нептун" был испытан и успешно использован в боевых действиях. Новая украинская ракета, точный удар. Радиус действия - тысяча километров".

"Длинный Нептун" является удлиненной версией украинской противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", длина которой составляет 5 м - оружия, потопившего флагман Черноморского флота России "Москва" в апреле 2022 года.

Видео дня

"Длинный Нептун" содержит больше топлива, чем стандартный "Нептун". Его разрабатывали годами. Когда Зеленский недавно пообещал, что Украина произведет 100 000 боеприпасов большой дальности к 2025 году, он частично имел в виду "Длинный Нептун", а также многочисленные дальнобойные взрывные беспилотники, которые могут преодолевать более 1600 км, чтобы поражать цели в глубине России.

Глубокие удары

Успешное применение "Длинного Нептуна", о котором упоминал Зеленский, вероятно, было нанесено 14 марта по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, Россия, примерно в 480 км от линии фронта в Украине. Этот атака на Туапсе стала лишь последним в серии украинских ударов по российским нефтяным объектам, которые в прошлом году снизили добычу на 10%.

"Длинный Нептун" является важным оружием. Поражая сильнее, чем ударные беспилотники, некоторые из которых являются модифицированными спортивными самолетами, новая ракета помогает Украине уменьшить зависимость от Соединенных Штатов и Европы в производстве лучших боеприпасов для глубоких ударов. США под руководством президента Дональда Трампа являются в лучшем случае ненадежным союзником. А Европе не хватает мощностей для производства необходимого количества современных крылатых ракет для Украины.

Другие боеприпасы украинского производства также приближаются к фронту, включая планирующие бомбы воздушного базирования и баллистические ракеты наземного базирования. Несмотря на то, что Трамп надеется, что Украина согласится на возможное прекращение огня при посредничестве США, что выгодно России, правительство Зеленского готовится к тому, что война будет продолжаться - и к возможному дальнейшему обострению.

"Длинный Нептун" - что известно

Напомним, 15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая украинская ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение:

О том факте, что Украина работает над "Длинным Нептуном" с дальностью в 1000 км стало известно в конце 2023 года. Тогда заместитель главы оборонного ведомства Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что продолжается работа над новой модификацией ракеты для комплекса "Нептун". Тогда же она и получила неофициальное обозначение "Длинного Нептуна".

Вас также могут заинтересовать новости: