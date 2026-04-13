ВВС США скупают самолеты, от которых отказываются мировые авиакомпании: в чем причина

Один такой самолет обойдется американским ВВС в 200 млн долларов.

Военно-воздушные силы США потратят 400 миллионов долларов на подержанные Boeing 747, которые купят у немецкой авиакомпании Lufthansa. Причина довольно проста – помочь осуществить давно отложенный переход на новый президентский самолет.

Об этом сообщает ресурс Slash Gear. В материале отмечается, что официально замена борта №1 имеет обозначение VC-25B. Однако по сути это просто модифицированные самолеты Boeing 747-8.

Ожидается, что эти самолеты начнут эксплуатироваться к середине 2028 года. Сейчас роль президентского борта выполняют Boeing VC-25A. Они находятся на службе с 1990 года и базируются на значительно более старой платформе Boeing 747-200.

Видео дня

"Новый самолет имеет другие системы, более совершенную авионику, модернизированные двигатели и другие требования к техническому обслуживанию. Это означает, что нельзя просто прилететь на авиабазу Эдвардс с совершенно новым самолетом, представить его экипажу и командам технического обслуживания и сказать: "Подпишите здесь, и он полностью ваш". Все эти команды нужно заранее обучить, а это сложно, учитывая, что все обучение должно проходить на самолете, который не эксплуатируется", – объясняет автор.

Кроме того, важен вопрос запасных частей. Вот здесь и выручает Lufthansa со своим флотом 747-8.

Почему самолеты немецкой компании на самом деле имеют значение

Когда-то самолет Boeing 747 был основой коммерческой авиации, осуществлявшей рейсы на дальние расстояния. Однако последний такой борт был выпущен в декабре 2022 года. Уже в 2025 году в строю оставалось всего 39 пассажирских самолетов 747.

Несмотря на то, что самолет выпускался относительно недавно, для ВВС США это настоящая головная боль. По сути, новый президентский борт – это модель, которая больше не производится. Более того, пассажирские авиакомпании отказываются от их использования.

"Именно это, в конечном итоге, стало причиной, по которой ВВС США решили потратить 400 миллионов долларов на два пассажирских самолета 747-8 от Lufthansa. Интересным фактом является то, что оригинальные корпуса 747-8, приобретенные для VC-25B, изначально предназначались для российской авиакомпании, но так и не были поставлены", – отметил автор.

В ВВС США говорят, что подержанные самолеты нужны для поддержания работоспособности президентских бортов в будущем:

"Поскольку 747-8i больше не выпускается и является самолетом, значительно отличающимся от 747-200, для ВВС важно разработать общую стратегию подготовки и технического обслуживания на будущее".

Необычность всей ситуации заключается в том, что пока компания Boeing продолжает работать над истребителем шестого поколения F-47, ВВС США закупают старые самолеты, чтобы обеспечить будущее проекта, который еще даже не реализован.

Почему у самолетов Boeing носы острые, а у Airbus круглые

Ранее мы писали о том, почему у двух гигантов авиаотрасли настолько разные носы у самолетов. Замечали ли вы когда-нибудь, что носовая часть самолетов Boeing острая, тогда как "фишка" Airbus – в круглом носе самолета?

Тенденция Boeing к заостренным носам появилась еще у самых первых самолетов B17 и 747 с 1916 года. Конкурент компании начал выпускать самолеты гораздо позже. Современная аэродинамика подтвердила, что на дозвуковых скоростях более округлая форма носа помогает уменьшить сопротивление и сгладить воздушный поток.

Однако некогда четкое различие между философиями дизайна Boeing и Airbus начинает стираться. Новые самолеты Boeing заимствуют черты дизайна конкурента.

Вас также могут заинтересовать новости: