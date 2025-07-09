Модернизация затронула программное обеспечение ракеты PAC-3 MSE.

Компания Lockheed Martin провела испытания модернизированных ракет PAC-3 MSE к зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot. Они стали эффективнее сбивать беспилотники, крылатые ракеты и самолеты, пишет Defense Express.

Отмечается, что улучшения затронули программное обеспечение ракет. Также был внедрен новый алгоритм для наведения на цели. В Lockheed Martin заявляют о повышении эффективности против высокоманевренных целей.

В издании подчеркнули, что PAC-3 MSE и ранее успешно перехватывала баллистические и гиперзвуковые ракеты. Теперь же она стала эффективнее в борьбе против российских "Шахедов", крылатых ракет Х-101 и "Калибр", а также сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс".

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В издании считают, что модернизация современных средств противовоздушной обороны позволяет оставлять их актуальными долгие годы, не внося серьезные изменения в конструкцию. Журналисты предположили, что в этом помог и опыт Украины, которая активно применяет ЗРК Patriot против российских средств поражения.

Трамп может передать Украине ЗРК Patriot

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления двух чиновников Пентагона, писало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления Украине еще одного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Если это решение примут, то ЗРК Patriot станет первой крупной системой вооружения, которую американская администрация предоставит Киеву самостоятельно.

По данным издания, Белый дом уже обратился к Пентагону с просьбой рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительного вооружения. Также изучается, могут ли другие страны предоставить ВСУ больше таких ЗРК.

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