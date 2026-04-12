Солдаты США до сих пор не осознали опасность, которую представляют дроны для бронетехники

На учениях экипажи Bradley даже не пытались закрыть люк, в который мог залететь "скид".

Экипажи бронетехники Соединенных Штатов до сих пор остаются неподготовленными к противодействию атакам беспилотников, пишет военный портал "Милитарный".

Журналисты проанализировали видео с учений экипажей, которое появилось в сети. Видно, как над боевой машиной пехоты M2 Bradley завис дрон с импровизированным "боеприпасом", роль которого играл теннисный мячик. Авторы отметили, что такую методику тренировок США позаимствовали во время учений НАТО Joint Viking 2025, проходивших в Норвегии.

На видео видно, что экипаж Bradley не закрыл люк башни. Это позволило оператору дрона сбросить "боеприпас" непосредственно внутрь машины.

"Аналогичную ошибку в начале полномасштабного вторжения допускали и экипажи российской бронетехники. Тогда украинские квадрокоптеры сбрасывали импровизированные боеприпасы, в частности переделанные 30-мм и 40-мм гранаты, прямо в люки танков, что приводило к уничтожению экипажей", – говорится в статье.

Также они отметили, что, несмотря на реальный боевой опыт украинских военных, а также внедрение антидроновых защитных конструкций для бронетехники в странах НАТО, в частности в Нидерландах и Франции, Соединенные Штаты до сих пор не предприняли системных шагов в этом направлении.

Известно, что в Пентагоне рассматривают усиление защиты боевых машин M2 Bradley за счет установки израильского комплекса активной защиты Iron Fist. "Но его эффективность против массированных атак беспилотников остается под вопросом, ведь такие дроны способны одновременно поражать технику с разных направлений", – добавили авторы.

Защита техники от дронов

Напомним также, что для защиты от дронов Силы обороны оснащают БМП и танки несколькими типами пассивной антидроновой защиты. В частности, применяется сложная решетчатая конструкция – так называемый "капюшон". Он может складываться для удобства. Также строят так называемые "мангалы" – монолитную конструкцию на крыше.

Дополнительная защита позволила, в частности, танку Leopard 1A5 из состава 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады выдержать более 50 попаданий вражеских дронов без пробивания брони. Танк имел активную защиту от дронов.

Как россияне экспериментируют с защитой танков

Как писал УНИАН, в армии оккупантов были замечены приваренные к танкам морские контейнеры. В лобовой части контейнеров оккупанты проделали отверстия для работы пушки, а сверху накрыли конструкцию дополнительной металлической сеткой. Вероятно, так они пытаются защитить машины от атак дронов. Эксперты предположили, что речь идет о танках типа Т-80БВМ.

Вас также могут заинтересовать новости: