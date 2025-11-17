В Великобритании из экономии изменили правила посадки истребителей на палубу авианосцев. Однако эксперты видят проблему.

В министерстве обороны Великобритании заявили, что сэкономили более 300 тысяч долларов на модернизации системы вертикальной посадки истребителей на авианосец. Однако эксперты говорят, что теперь перед посадкой пилоты истребителей F-35B будут обязаны сбросить в океан избыток топлива и ракет, пишет Defence Express.

Автор The Telegraph Том Шарп написал в колонке, что это мизерная экономия по сравнению с потерянными возможностями. Теперь на задачах по патрулированию могут теряться миллионы долларов только в оборудовании самолетов.

Аналитики пишут, что ВМС Британии используют метод короткого взлета и вертикальной посадки. По этому методу истребитель зависает над кораблем, сравниваясь с ним по скорости и дальше садясь на палубу. Для безопасной посадки есть ограничения по массе, а при превышении придется сбрасывать "лишнее".

Такой же метод использует морская пехота США. Но они применяют метод на универсальных десантных кораблях, больших по размерам, чем британские. Кроме того, эта посадка рассчитана на использование во время ударных задач, когда борт возвращается с задания без вооружения.

Однако, в Британии планировалось использовать вертикальную посадку с пробежкой, при которой самолет движется немного быстрее корабля, а затем совершает приземление с небольшой пробежкой. Таким образом увеличивается возможная масса еще на 3 тонны, то есть почти половина от максимальной полезной нагрузки F-35B.

"Это очень напоминает историю и со взлетом подобных самолетов и даже некоторых вертолетов, когда вместо просто вертикального используется небольшой разгон. Это позволяет брать достаточное количество вооружения и топлива, что при других условиях было бы очень ограничено", - отметили в Defense Express.

Истребители Украины

Напомним, что Украина использует широкий парк истребителей. Среди них F-16, Mirage, а будущем будут самолеты Gripen и другие.

В частности, 17 ноября подписано соглашение с Францией о поставках Украине истребителей Rafale. Их будет поставлено около 100 штук. Эксперты говорят, что в отдаленной перспективе благодаря этим истребителям, украинские пилоты смогут летать на равных с россиянам.

