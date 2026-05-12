В Херсоне россияне устраивают охоту на людей: Зеленский признал проблему с ПВО

Как подчеркнул глава государства, городу требуется больше перехватчиков и средств РЭБ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики ведут постоянные обстрелы Херсона и фактически устраивают сафари на людей.

Как сообщил глава государства в вечернем обращении к украинцам, вместе с премьер-министром Юлией Свириденко он обсудил ситуацию в некоторых украинских городах и общинах вблизи фронта с командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко.

"Особенно тяжелая ситуация в Херсоне: россияне устроили там фактически сафари против людей. Нужно значительно усилить защиту, больше перехватчиков, больше средств РЭБ, больше наших экипажей нужны именно там, в городе", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Украина отстаивает инициативу по развитию противоракетных средств в Европе

Глава государства напомнил, что сегодня состоялась встреча на уровне советников по вопросам национальной безопасности, и поблагодарил европейских партнеров.

"Мы постепенно продвигаем тему производства антибаллистики в Европе, мы формируем антибаллистическую коалицию. Это стоит сделать, и сейчас мы ближе к результату, чем когда-либо", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на встрече стран по развитию противоракетной обороны были представлены 13 стран и офис Генерального секретаря НАТО. "Важная, очень важная инициатива", – отметил президент.

Позиции Украины в войне

Как отметил Зеленский, в целом сейчас украинские позиции на фронте, в наших дальнобойных санкциях и в совместных результатах с партнерами самые высокие за последние годы.

"Нужно держать уровень и достигать результатов. Именно это мы и делаем. Каждый вызов, который при этом возникает, все, через что мы проходим, должно завершаться одним – тем, что мы все так или иначе помогаем Украине, укрепляем нашу оборону и делаем более выгодными наши совместные украинские внешнеполитические позиции", – сообщил президент.

По его убеждению, "не бывает побед кого-то одного и не бывает стойкости кого-то отдельно".

"Надо достичь главной цели, и это наша общая цель, от которой мы не отступаем, – мы не сдаем нашу землю, наш суверенитет", – заявил глава государства.

Обстрелы в Херсоне

Российские оккупанты постоянно терроризируют херсонцев и жителей пригорода дронами, прицельно сбрасывая на людей взрывчатку.

Как сообщал УНИАН, 2 мая российские оккупанты нанесли удар по маршрутке в Днепровском районе Херсона, в результате чего погибли два человека.

7 апреля российские оккупанты нанесли многочисленные удары по Херсону и пригороду, что привело к гибели как минимум четырех человек и большому количеству раненых.

Вас также могут заинтересовать новости: