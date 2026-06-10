Как устроена ПРО Москвы: почему столицу РФ прикрывают ракетами с ядерными боеголовками

Среди заявленных характеристик – возможность обнаружения боевых блоков межконтинентальных ракет на расстоянии до 3700 километров.

Москва остается единственным регионом России, который еще со времен СССР имеет полноценную систему стратегической противоракетной обороны, предназначенную для отражения ударов межконтинентальных баллистических ракет. При этом особенностью этой системы является использование противоракет с ядерными боевыми частями, пишет Defense Express.

Помимо эшелонированной противовоздушной обороны с использованием комплексов "Панцирь" и С-400, вокруг российской столицы развернута специализированная система ПРО А-135 "Амур". Ее создавали десятилетиями с единственной целью – защитить Москву и высшее руководство страны от ядерного удара.

Работы над советской противоракетной обороной начались еще в 1950-х годах в рамках проекта системы "А". Первая версия – А-35 – была принята в опытную эксплуатацию в 1974 году после 16 лет разработки.

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При этом модернизированный вариант А-135 начали проектировать еще в 1971 году. По разным данным, система была окончательно принята на вооружение в 1989-м либо в середине 1990-х годов.

Нынешняя модернизация, известная как А-235, разрабатывается с 1986 года. Официальных сообщений о принятии комплекса на вооружение не было, однако известно о серии испытаний новой противоракеты "Нудоль", которые проводились начиная с 2014 года. Последний известный пуск датируется 2024 годом.

Радиолокационное сердце системы

Ключевым элементом А-135 считается радиолокационная станция 5Н20 "Дон-2Н", расположенная примерно в 30 километрах к северу от Москвы.

Строительство РЛС началось в 1978 году, а в строй ее ввели только в 1996-м. Станция представляет собой массивную пирамидальную конструкцию высотой около 35 метров с четырьмя фазированными антенными решетками кругового обзора.

Среди заявленных характеристик – возможность обнаружения боевых блоков межконтинентальных ракет на расстоянии до 3700 километров. Именно "Дон-2Н" отвечает как за обнаружение целей, так и за наведение противоракет.

Два эшелона перехвата

Как отмечает Defense Express, система А-135 первоначально использовала два типа шахтных противоракет.

Первая – 51Т6 (А-925) – предназначалась для дальнего перехвата. Это двухступенчатая ракета массой около 33 тонн и длиной почти 20 метров. В различных источниках дальность ее действия оценивается от 100 до 850 километров, а высота поражения – до 670 километров.

Вторая – 53Т6 (ПРС-1) – отвечала за ближний перехват непосредственно над столичным регионом. Одноступенчатая твердотопливная ракета весит около 10 тонн и имеет дальность до 100 километров при высоте поражения целей до 45 километров.

Почему противоракеты оснащены ядерными боеголовками

Главная особенность системы заключается в том, что обе противоракеты используют радиокомандную систему наведения. Такая схема не обеспечивает высокой точности попадания, поэтому советские конструкторы сделали ставку на поражение целей ядерным взрывом.

По данным издания, дальняя противоракета 51Т6 могла оснащаться ядерной боевой частью мощностью от 10–20 килотонн до 1,4–3 мегатонн.

Ближняя 53Т6, предназначенная для перехвата целей непосредственно над Москвой, несла заряд мощностью 10 килотонн.

Таким образом, высокая точность считалась необязательной: достаточно было, чтобы цель оказалась в зоне гарантированного поражения.

Как отмечает Defense Express, ядерный взрыв мощностью 10 килотонн формирует огненный шар диаметром около 336 метров, тогда как заряд мощностью 3 мегатонны создает зону поражения диаметром примерно 3,3 километра.

Что известно о нынешнем состоянии системы

Изначально А-135 включала семь-девять стартовых позиций. Считается, что дальние перехватчики 51Т6 в количестве 16 единиц размещались в районах Наро-Фоминска и Сергиева Посада. Однако эти позиции сегодня считаются заброшенными, а сами ракеты были сняты с вооружения из-за истечения сроков эксплуатации.

В то же время не менее пяти позиций с противоракетами ближнего действия вокруг Москвы, по данным издания, остаются действующими. Общий боекомплект оценивается примерно в 84 ракеты.

Пусковые установки расположены рядом с РЛС "Дон-2Н", а также возле населенных пунктов Корстово, Оболдино, Апаринки и к югу от московского района Ново-Переделкино. В некоторых случаях жилая застройка находится практически вплотную к территориям этих объектов.

"Нудоль" может сохранить ядерную концепцию

По данным Defense Express, на смену снятым с вооружения 51Т6 могут приходить модернизированные ракеты 51Т6М (ПРС-1М), которые многие эксперты связывают с комплексом "Нудоль".

Издание обращает внимание на внешнее сходство новых изделий с предшественниками и предполагает, что они также могут не иметь полноценной головки самонаведения.

В таком случае нельзя исключать, что российская система противоракетной обороны Москвы по-прежнему опирается на использование ядерных боевых частей для перехвата баллистических целей.

Атаки по Москве

Ранее авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап сообщил, что Украина приближается к созданию собственных баллистических ракет, которые будут иметь дальность примерно 850 километров - в зоне поражения может быть и Москва. Так, в настоящее время на этапе летных испытаний находится зенитная ракета FP-7, но разработчики уже работают над значительно более мощной ракетой - FP-9. По оценкам эксперта, летные испытания могут начаться уже в июне-июле. Помимо дальности в 850 км, ракета может развивать скорость около 2200 м/с, точность поражения цели – 20 метров, вес боевой части – около 800 кг.

17 мая Украина атаковала дронами Московский регион, после чего россияне все чаще начали рассуждать о необходимости завершения войны против Украины.