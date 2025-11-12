Нефтегазовые доходы России рухнули на 21,4%.

Бюджет России после двух месяцев профицита вернулся к дефициту. Как пишет The Moscow Times, в октябре Минфин, по предварительной оценке, потратил 3,4 трлн рублей, при доходах 3 триллиона. В результате дефицит бюджета вырос с 3,8 до 4,2 трлн руб. по итогам десяти месяцев.

До этого бюджет два месяца сводился в плюс: 0,4 трлн рублей в сентябре и 0,7 трлн рублей в августе. В конце года предстоит традиционный пик расходов: итоговая "дыра" в бюджете запланирована в размере 5,7 трлн руб., или 2,6% ВВП.

Доходы казны в октябре упали с 3,2 до 3 трлн рублей, а расходы выросли с 2,8 до 3,4 триллиона.

Нефтегазовые доходы рухнули на 21,4% до 7,5 трлн рублей. В годовом выражении их рост замедляется от месяца к месяцу: 13,2% по итогам 9 месяцев и 11,3% за январь–октябрь. Минфин РФ в этом году дважды переверстывал бюджет и понижал ожидаемые доходы: в апреле — из-за падения цен на нефть, а в сентябре — из-за торможения экономики и инфляции.

Расходы казны тем временем нарастают: за январь–октябрь они составили 29,6 трлн рублей на 15,4% больше, чем по итогам 10 месяцев прошлого года. Минфин объясняет это обильным авансированием госконтрактов в начале года, обещая, что в конце года расходы не вырастут так сильно, как раньше.

"Причины снижения нефтегазовых доходов России - не только внешние в виде снижения мировых цен на нефть и санкций США, направленных уже против крупнейших импортёров российского топлива, но ещё и внутренние, например, снижение налоговых поступлений от нефтегазовой отрасли в виде НДС и налога на прибыль", - цитирует издание ведущего аналитика Freedom Finance Наталью Мильчакову.

По ее словам, медленный рост ненефтегазовых доходов у России может быть связан также с внутренними причинами, в том числе — со сложившейся кризисной ситуацией в таких отраслях, как угольная и сталелитейная промышленность.

На следующий год правительство РФ запланировало сокращение дефицита, для чего пришлось поднять налоги, прежде всего ставку НДС с 20% до 22%. В этом году Минфин предполагает финансировать разросшуюся "дыру" дополнительным размещением гособлигаций — программа заимствований выросла на 2,2 трлн рублей. Чтобы ее выполнить, Минфину до конца года необходимо разместить облигации на 2,5 трлн рублей.

Как писало издание Foreign Affairs, Россия оказалась в затруднительном положении. Любая попытка быстро сократить расходы на оборону повлечет за собой экономический коллапс, но сохранение нынешнего уровня военных расходов приведет к продолжению стагнации.

Издание "Можем объяснить" писало, что официальная экономическая статистика в России сильно расходится с реальностью. Это хорошо видно на примере инфляции. С начала войны цены на большинство позиций в московских супермаркетах, по подсчетам журналистов, выросли на 60-65%, а на некоторые товары - вдвое.

