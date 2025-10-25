Президент отметил необходимость увеличить количество систем противовоздушной обороны Patriot.

Только с начала этого года по Украине Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "кинжалов".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "Этой ночью Россия снова атаковала Украину - на этот раз десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами. Был ракетный удар по Киеву. Известно, что, к сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей пострадали. И почти каждая атака против наших людей - это комбинированные удары с баллистикой", - написал он в Telegram.

Глава государства отметил, что именно из-за таких атак особое внимание Украина уделяет системам Patriot для защиты украинских городов.

Видео дня

"Очень важно, чтобы партнеры, которые имеют возможность, реализовали то, о чем мы говорили в последние дни. Ни одна страна не должна оставаться наедине перед таким злом. Нужно продолжать сотрудничество", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что у партнеров есть необходимые системы, и они могут уже сейчас помочь в защите Украины.

"Америка, Европа, страны G7 могут помочь сделать так, чтобы такие удары больше не угрожали жизни. На российскую баллистику нужен ответ сильных государств в реальном сотрудничестве для защиты жизни", - добавил президент.

Атака РФ 25 октября

Под утро 25 октября РФ обстреляла Киев баллистическими ракетами. В городе прогремела серия взрывов, в результате которых в Дарницком и Деснянском районах вспыхнули пожары. В настоящее время известно о двух погибших и 10 раненых.

По данным Воздушных сил, этой ночью россияне атаковали Украину девятью баллистическими ракетами Искандер-М и 62-мя ударными БпЛА. Было зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях.

Противовоздушной обороне удалось сбить или подавить четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: