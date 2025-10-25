Было сбито 4 баллистические ракеты и 50 БпЛА.

В ночь на 25 октября россияне атаковали Украину девятью баллистическими ракетами Искандер-М и 62-мя ударными БпЛА. Было зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях.

Об этом сообщили в Воздушных силах. "По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

В Воздушных силах предупредили, что сейчас атака продолжается - в воздушном пространстве Украины находится несколько вражеских БПЛА.

Российская атака 25 октября

В ночь на 25 октября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего в Дарницком и Деснянском районах вспыхнули пожары. По состоянию на 9:00 утра известно о 10 раненых и одном погибшем человеке.

Предыдущая атака на столицу состоялась в ночь на 22 октября. Тогда россияне атаковали Киев "Шахедами" и крылатыми ракетами, в нескольких районах бушевали пожары. В результате атаки погибли два человека, ранения получил 21 человек, из них - 5 детей.

