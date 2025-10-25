В двух районах столицы бушуют сильные пожары в нежилом секторе.

Под утро оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В городе прогремела серия мощных взрывов, в результате чего в Дарницком и Деснянском районах вспыхнули пожары. В настоящее время известно о 8 раненых.

"По предварительной информации, в результате атаки фиксируем пожары на нескольких локациях в левобережной части города. Уточняем", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Видео дня

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Дарницком и Деснянском районах вспыхнули пожары. В Дарницком районе в одном из жилых домов выбило окна.

Почти в 5 утра Кличко сообщил об увеличении количества раненых 8, трое из них госпитализированы.

"Сейчас 8 пострадавших в столице. Большие пожары в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах", - детализировал мэр.

Удар по Киеву

В 3:51 в столице была объявлена воздушная тревога. "Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщали тогда Воздушные силы ВСУ. А уже в 3:54 в Киеве прозвучала серия мощных взрывов

Тогда же начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в столице работает противовоздушная оборона, поскольку враг атакует город ракетами.

В ночь на 22 октября в Киеве также работала противовоздушная оборона. Всю ночь враг бил по столице дронами, а рано утром в ход пошли крылатые ракеты. В результате того удара прилеты были зафиксированы в целом ряде столичных районов. Кроме того, два человека погибли, еще 21 человек получил ранения, из них - 5 детей.

Вас также могут заинтересовать новости: