РФ атаковала Киев через несколько часов после переговоров Зеленского с Трампом, - Reuters

Удар по Киеву - это второе воздушное нападение России на этой неделе.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, о чем сообщили местные власти, призвав укрыться в бомбоубежищах через несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и лидерами Европы. Об этом сообщает Reuters.

"Корреспондент Reuters услышал взрывы в Киеве, а власти города Сумы на северо-востоке Украины сообщили, что один человек погиб в результате атаки беспилотника, в то время как на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога", - добавляет издание.

В частности, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что противник атакует столицу баллистическими ракетами, а также призвал оставаться в безопасных местах, пока не закончится воздушная тревога.

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В то же время во Франции Зеленский сообщил, что пообщался с Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном после встречи с другими главами государств, участвовавшими в саммите "Большой семерки". Он назвал этот разговор "координационным", направленным на прекращение российской войны против Украины, которая длится уже более четырех лет.

"Удар по Киеву - это второе воздушное нападение России на этой неделе. В понедельник во время масштабного нападения России, унесшего жизни 10 человек и вызвавшего осуждение европейских лидеров, был серьезно поврежден 1000-летний монастырь, символизирующий духовное и культурное наследие Украины", - подчеркивает Reuters.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Марко Рубио провели встречу, после которой украинский политик заявил о шансе возобновить переговоры о прекращении войны. Отмечается, что встреча с Рубио была посвящена обмену мнениями перед ожидаемыми контактами между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

"Я поделился видением Украины относительно шагов, необходимых для того, чтобы наконец усадить Путина за стол переговоров", - сказал дипломат.

В то же время опрос показал, что большинство украинцев считают, что США оказывают давление на Украину, чтобы та пошла на уступки России. 56% опрошенных украинцев считают, что США устают от Украины и их поддержка ослабевает, а также что Америка хочет оказать давление, чтобы Украина пошла на уступки.

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