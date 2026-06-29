Аарон Тейлор-Джонсон обращается в зверя: вышел первый трейлер 'Вервольфа' Роберта Эггерса

Выход фильма в мировой прокат запланирован на Рождество, 25 декабря 2026 года.

Кинокомпания Focus Features наконец-то показала первый трейлер хоррора "Вервольф" (Werwulf) от Роберта Эггерса ("Ведьма", "Маяк", "Варяг", "Носферату").

В присущей ему манере уже ставший культовым среди поклонников фильмов ужасов режиссер переосмыслит известную фольклорную легенду. На этот раз туманную сельскую местность в Англии XIII века будет терроризировать таинственное существо, превращая страшную сказку в реальность.

Главную роль в картине исполнил британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, который ранее уже играл второстепенную роль в фильме Эггерса "Носферату". Также он известен зрителям по таким фильмам, как "Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Годзилла", "Скоростной поезд", "Каскадер" и "28 лет спустя".

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Кроме того, в фильме снялись Лили-Роуз Депп ("Король", "Поколение Вояджер", сериал "Идол"), Уиллем Дефо ("Последнее искушение Христа", "Плакса", "Английский пациент", "Тень вампира", "Человек-паук", "Антихрист", "Маяк", "Варяг", "Бедные-несчастные") и Ральф Айнесон ("Ведьма", "Творец", "Фантастическая четверка: Первые шаги", "Франкенштейн", франшиза "Гарри Поттер"), которых также можно было увидеть в "Носферату".

Также в фильме снялась юная ирландская актриса Бодхи Рэй Бретнек ("Убежище", "Гамнет").

Выход фильма в мировой прокат запланирован на Рождество, 25 декабря 2026 года. Когда его покажут в Украине, пока неизвестно.

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