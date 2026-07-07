В Украине подешевела валюта: актуальный курс доллара и евро

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,36 грн, а евро – 50,67 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 7 июля, потерял 8 копеек и составляет 44,84 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,36 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 17 копеек и составляет 51,28 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,67 гривни за евро.

Сколько стоит сегодня доллар в обменниках

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,55 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,31 грн/евро, а курс продажи – 51,15 грн/евро.

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Курс доллара в Украине – последние новости

Национальный банк установил на 7 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,56 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепилась. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,87 гривни за один евро, то есть национальная валюта прибавила 15 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что отечественный валютный рынок до конца недели не подвергнется резким колебаниям курса. Эксперт считает, что курс доллара до 12 июля будет находиться в пределах 44,7–45,1 гривни, а евро может колебаться в диапазоне 51,5–52,5 гривни.

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