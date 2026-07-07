Сестра Ротару откровенно рассказала об их отношениях во время войны

Аурика также рассказала, как она реагирует на сравнения со своей знаменитой сестрой.

Украинская певица и сестра Софии Ротару – Аурика Ротару – заговорила об отношениях со звездой.

Не секрет, что женщины очень похожи друг на друга. На днях артистка ответила, как реагирует на постоянные сравнения со знаменитой сестрой и раздражает ли это её.

"Раньше нас очень часто путали, когда мы шли вместе, ко мне обращались: "София Михайловна, добрый день". Но почему я должна обижаться? Это же моя сестра", – призналась Аурика в проекте "Тур со звездами".

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Также Ротару рассказала, общается ли она с родной сестрой во время полномасштабной войны. На этот вопрос она ответила так:

"Конечно! Мы сестры, мы общаемся".

К слову, София Михайловна с начала полномасштабного вторжения не выступает на сцене и не даёт интервью. Ходили слухи, что артистка находится за границей, в частности, якобы живёт в Италии. Однако сестра звезды подчеркивала, что та остается в Украине и сейчас живет в Киевской области. Более того, в прошлом году Ротару публиковала фотографии, сделанные в центре столицы.

Напомним, актер-воин Игорь Ласточкин ответил, общается ли он с отцом и братом из РФ во время войны.

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