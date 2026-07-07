Трамп отправился на саммит НАТО в плохом настроении, не исключен конфликт, - CNN

Трамп жаловался на отсутствие поддержки со стороны НАТО.

Президент США Дональд Трамп отправляется на саммит НАТО в плохом настроении, и американские чиновники заявили, что не могут быть уверены в том, что встреча в Анкаре пройдет гладко.

Как пишет CNN, Трамп ранее заявлял, что не особо то и хотел посещать саммит и едет только потому, что встреча проходит в столице Турции при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которого он считает другом.

"Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Трампу и его команде в частном порядке было дано понять, что отказ от участия в саммите будет неуважением к Эрдогану", - отмечает издание.

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Европейские лидеры надеются завершить встречу в Анкаре без серьезных конфликтов, планируя новые обязательства в области обороны, чтобы смягчить гнев Трампа:

"Однако в тревожных частных разговорах на прошлой неделе многие чиновники заявили, что не могут быть уверены в том, что саммит пройдет гладко, учитывая скверное настроение президента. Президент гневно жаловался за закрытыми дверями на отсутствие поддержки со стороны НАТО, и эта риторика проникла и в его публичные заявления".

Еще один слой конфликта

Разногласия Трампа с европейскими лидерами не сорвали саммит "Большой семерки" во Франции в прошлом месяце. Вместо этого Трамп, воодушевленный позитивным прогрессом в переговорах по Ирану, похоже, хорошо поладил даже с коллегами, которых он критиковал в предыдущие месяцы.

Но вскоре после отъезда он возобновил вражду с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Один из источников заявил, что напряженные отношения между лидерами добавляют еще один слой неопределенности к саммиту.

Трудности в умиротворении Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте, который последние полтора года с переменным успехом пытался сгладить настроения Трампа, ранее попытался смягчить враждебность президента с помощью графиков, показывающих увеличение расходов Европы на оборону.

Рютте использовал аналогичную тактику на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге, и это в основном сработало. Европейские чиновники надеются на повторение ситуации в Анкаре, хотя такой исход многим кажется маловероятным.

Подготовка к сокращению войск США в Европе

За последние несколько месяцев США выводили войска быстрее, чем предполагали многие европейские чиновники.

"Саммит предоставляет Соединенным Штатам возможность уточнить, что они планируют вывести из Европы, и проконсультироваться с союзниками о том, как можно восполнить пробелы в возможностях. Вопрос в том, готова ли администрация Трампа к этому", – отмечает Стивен Вертхайм, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Он подчеркивает, что союзникам нужна ясность от Вашингтона относительно того, что останется, что будет выведено и когда.

Вопрос Украины

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в ужине лидеров в Анкаре, но не будет участвовать в заседаниях саммита – это сигнал о том, что амбиции Киева когда-нибудь присоединиться к альянсу остаются нереализованными, пишет CNN. Однако в среду Зеленский встретится с Трампом лично.

При этом европейские страны планируют выделить Украине десятки миллиардов евро на военную поддержку, чтобы показать Трампу свою приверженность финансированию борьбы. Но поможет ли это хоть как-то сохранить мир на конференции на этой неделе, покажет время.

Украина на саммите НАТО

Ранее The Telegraph писал, что на саммите в Анкаре ситуация для Владимира Зеленского складывается хуже, чем в предыдущие годы, и украинский вопрос планируют отодвинуть в сторону, чтобы не злить Дональда Трампа.

Тем временем накануне саммита Трамп заявил, что и Россия, и Украина хотят закончить войну как можно скорее. По его словам, это может произойти раньше, чем многие полагают.

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