Дождей в Украине станет ещё больше: синоптики рассказали, когда и где польет

Наибольшее количество осадков ожидается в среду, а наиболее интенсивными они будут в четверг.

На выходных в Украину пришел холодный атмосферный фронт, что привело к снижению температуры до более комфортных значений. Такая же погода, без жары, но с дождями, продолжится и на этой неделе. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие несколько суток территория Украины будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Благодаря этому сегодня в западных, северных, центральных, а также Одесской и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди с локальными грозами.

8 июля по всей Украине, кроме юго-востока, пройдут умеренные дожди. При этом в большинстве северных, центральных, а также южных областей осадки будут значительными. Также ожидается град и шквалы до 15–20 м/с.

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9 и 10 июля кратковременные дожди с локальными грозами ожидаются преимущественно днем. И только 9 июля в большинстве северных, а ночью и западных областей ожидается погода без осадков.

Больше всего осадков по всей территории Украины выпадет в среду, а наиболее интенсивные дожди ожидаются в четверг в большинстве центральных и южных областей.

На этой неделе температура в Украине будет более комфортной, чем на прошлой. Ночью температура будет колебаться в пределах +11°...+16°. Днем 7 и 8 июля воздух прогреется до +24°...+29°. На западе и севере будет несколько прохладнее, +18°...+24°.

Во второй половине недели ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +10°...+15°. Днём уже в большинстве областей ожидается похолодание до +18°...+24°. И только на юге страны, а также на юго-востоке будет несколько теплее – до +26°.

"Также обратите внимание, что 8 июля в связи с прохождением атмосферного фронта в отдельных районах северных, центральных и южных областей ожидаются град и шквалы со скоростью 15–20 м/с", – предупредили синоптики.

Третья волна жары накрывает Европу

Западную Европу накрывает третья волна сильной жары – местами температура достигнет +40…+42 °C. В то же время Украине такая погода пока не грозит, сообщил синоптик Виталий Постригань. По его словам, над Восточной Европой сохраняется циклоническая система, которая приносит более прохладный воздух из северных широт. Из-за этого в течение недели в Украине сохранится умеренная температура, а погода будет нестабильной – с периодическими дождями и без длительного возвращения жары.

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