Утром в Украине произошло землетрясение: где и какой силы оно было (карта)

Его сила составила 2,6 балла.

Сегодня утром, 7 июля, в Полтавской области произошло землетрясение.

Как сообщается на сайте Главного центра специального контроля, землетрясение произошло в 05:26.

Подземные толчки магнитудой 2,6 балла были зафиксированы вблизи Лохвицы Миргородского района области.

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"Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Миргородском районе Полтавской области, Лохвицкой территориальной общине, магнитудой 2,6 (по шкале Рихтера), на глубине 7 км. По классификации землетрясений оно относится к неощутимым", – говорится в сообщении.

Влияние землетрясений на Крымский мост

Как сообщал УНИАН, ранее Александр Кендзера, директор Института геофизики Национальной академии наук Украины, кандидат физико-математических наук, член-корреспондент НАНУ, отметил, что каждое, даже небольшое, землетрясение вкладывает свою энергию в процесс разрушения опор Крымского моста.

По его словам, в целом крымские мосты уязвимы к "локальным зонам". То есть может произойти не сильное землетрясение, но определенный объект находится на границе взаимного движения двух тектонических плит.

Так, даже местные слабые землетрясения могут вызывать опасные движения земной коры, которые могут приводить к разжижению грунта под опорными конструкциями моста.

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