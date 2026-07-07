Потолочный плинтус может визуально увеличить комнату, но важно правильно его выбрать.

Потолочный плинтус, который также называют карнизом или багетом, – это популярный декоративный элемент для дополнения интерьера. Правильно подобранный материал может визуально добавить комнате пространства, а неправильный, наоборот, сделает помещение меньше. Именно поэтому карниз может завершить продуманный дизайн квартиры.

Дизайнер харьковской компании "Ermitagedecor" Татьяна Животченко эксклюзивно для УНИАН рассказала, какой плинтус лучше выбрать для потолка и какие интерьерные тренды актуальны среди дизайнеров в 2026 году.

Моден ли в 2026 году потолочный плинтус

Хотя потолочные карнизы сейчас могут показаться устаревшими, эксперт объясняет – это по-прежнему актуальный тренд и часть архитектуры пространства.

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"Плинтус – это как рамка для картины. Представим, что вы нарисовали классный рисунок и просто приклеили его к стене. Вроде бы красиво. Но стоит добавить рамку – и он сразу выглядит как произведение искусства. С интерьером то же самое. Карниз не занимает много места, не привлекает к себе все внимание, но именно он помогает потолку и стенам выглядеть единой композицией. Благодаря этому комната кажется более продуманной и дорогой", – объясняет дизайнер.

Наш мозг любит завершенные формы. Когда между потолком и стеной есть красивый переход, пространство воспринимается более спокойным и гармоничным. Мы можем даже не замечать карниз, но чувствовать, что в этой комнате "как-то приятнее".

По словам эксперта, гипсовый плинтус на потолке сейчас переживает новую волну популярности. И сейчас мы уже говорим не о показной роскоши, а о внимании к деталям. А детали, как известно, и создают стиль.

"Немного о современных трендах. Мы следим за тенденциями в мире, и могу сказать, что дизайнеры возвращаются к более архитектурному пространству. Минимализм теряет актуальность, в интерьерах появляется всё больше цвета. Стены перестают быть просто окрашенными плоскостями. Интерьер приобретает объем, а карниз создает правильный переход между стеной и потолком", – рассказывает специалист.

После многих лет популярности минимализма появился спрос на более теплые, эмоциональные интерьеры. Даже простой гладкий карниз придает помещению характер, не перегружая его декором. Гипсовый профиль создает игру света и тени. Особенно эффектно это смотрится при естественном освещении или скрытой LED-подсветке.

Таким образом, плинтус – один из немногих декоративных элементов, который заметно повышает визуальную ценность пространства без кардинального изменения планировки или дорогой мебели.

Какой плинтус выбрать для потолка в 2026 году

"Правильно подобранный размер карниза добавит изюминку даже если в комнате невысокий потолок. Представьте невысокого человека в очень большом пуховике. Он делает его более массивным. А теперь представьте хорошо сшитый пиджак или платье по фигуре. Эта одежда не добавляет объема, а наоборот – делает силуэт более аккуратным. С карнизами работает тот же принцип", – объясняет дизайнер.

Что касается того, какой плинтус выбрать для декора, важно учитывать размер помещения. Если взять широкий, тяжелый профиль с массивными деталями – маленькая комната действительно будет казаться ниже, этот элемент декора "будет давить на голову".

Но если использовать тонкий гладкий карниз и покрасить его в тот же цвет, что и потолок, мозг почти перестает его замечать. Зато появляется другой эффект: комната выглядит так, будто её проектировал профессиональный дизайнер. Вроде бы ничего особенного не изменилось, но пространство стало более целостным, спокойным и дорогим на вид.

"Моя любимая фишка именно для таких помещений – это тонкий гипсовый карниз с подсветкой на потолке. Плинтус придает помещению архитектурность, а спрятанный в нем светодиодный свет создает ощущение, будто потолок оторван от стен, и поэтому он выглядит выше. Это современный эффект. Поэтому плинтус на потолке с подсветкой – это один из интерьерных трендов 2026 года", – делится специалист.

Поэтому секрет не в том, чтобы отказаться от карниза. Секрет в том, чтобы выбрать правильный. Карнизы могут быть из разных материалов, в частности, из гипса, полиуретана и пенопласта. Главными недостатками плинтусов, по словам эксперта, являются вес (это натуральный минерал, он тяжелее изделий из искусственных материалов) и сложность монтажа для непрофессионала (нужно зашпаклевывать стыки). Но гипс – это природный материал, и если такой карниз правильно установить, он может прослужить вечность.

Карнизы из пенопласта и полиуретана более бюджетные. Они проще в монтаже, но менее долговечны.

Что сейчас модно вместо потолочного плинтуса

Вместо плинтуса используют геометрический декор, в частности, 3D-панели, деревянные рейки (раньше они были в моде, сейчас их переосмыслили, и они становятся более округлыми). Еще на стене размещают акцентный рисунок. Он должен быть один. Этот акцент придаст высоте геометрию. Это несколько самых распространенных вариантов того, что можно наклеить вместо багетов.

Также дизайнеры используют цвет, который объединит стену и потолок. Благодаря окраске в один оттенок комната также визуально удлиняется, исчезает четкая грань между потолком и стеной.

Сейчас дизайнеры не боятся цветов. Эта тенденция существует уже 4–5 лет и постепенно доходит до Украины. Речь идет не обязательно о тёмных интерьерах. Это могут быть и дизайны в нежных тонах, например, пудровых, дымчатых.

справка Татьяна Животченко Дизайнер Окончила Харьковский национальный университет им. Каразина по специальности «экономист-кибернетик». Однако сменила профиль после того, как построила собственный дом. Прошла курсы по дизайну интерьера и визуализации в 3dsMax. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину была руководителем дизайнерской студии в Харькове. Работает дизайнером в компании «Ermitagedecor», которая производит гипсовые потолочные карнизы. Посещает мировые дизайнерские выставки, в частности, побывала во Франции и Германии, следит за тенденциями. С 1 июля полноценно заработало TZH-DESIGN, владелицей которого является Татьяна.

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