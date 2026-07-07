Названы новые легковушки, которые украинцы готовы оторвать с руками: ТОП-10 моделей июня

Функциональный кроссовер Renault Duster по-прежнему остается лучшим выбором для украинцев.

По итогам июня рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал традиционное для лета снижение активности покупателей. В течение месяца в Украине было зарегистрировано 5 331 новый легковой автомобиль, сообщает Институт исследований авторынка.

Структура июньского рынка по типам двигателей свидетельствует о том, что изменения цен на топливо напрямую отражаются на предпочтениях покупателей. Доля бензиновых автомобилей снизилась на 1,2%, однако они по-прежнему лидируют на рынке с долей 39,3% продаж.

Гибридные автомобили (30,2%) занимают второе место. Доля дизельных машин из-за снижения стоимости дизельного топлива выросла до 22,6%. Электромобили продолжают терять позиции на первичном рынке – их доля сократилась на 1,2% – до 7,5%.

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Самые популярные модели и бренды

В тройку самых популярных в Украине брендов, что вполне ожидаемо, вошли Toyota (627 автомобилей), Škoda (473) и Volkswagen (456). Среди премиальных брендов лидерство сохраняет Porsche – в июне в Украине впервые зарегистрировали 65 новых автомобилей этой марки.

В рейтинге самых популярных моделей существенных изменений также не произошло. Первое место сохранил практичный кроссовер Renault Duster – в июне было зарегистрировано 260 таких автомобилей.

Одной из главных неожиданностей стало появление в первой десятке кроссовера BYD Sea Lion 06, который разошелся тиражом 106 автомобилей. Новая модель китайского производителя уверенно вошла в число лидеров, обойдя ряд давно присутствующих на рынке японских и европейских конкурентов.

По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что даже в условиях повышенной налоговой нагрузки на электромобили современные модели из Китая остаются конкурентоспособными благодаря удачному сочетанию цены и комплектации.

Авторынок Украины – последние новости

По итогам первого полугодия автомобили с двигателями внутреннего сгорания обеспечили почти 62% продаж новых легковых автомобилей. Лидерство на рынке сохранили бензиновые автомобили. Наибольшим спросом среди бензиновых машин пользовался корейский кроссовер Hyundai Tucson.

Кроме того, в июне украинцы зарегистрировали 21 378 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Главными тенденциями месяца стали доминирование бензиновых машин и стабильно высокий спрос на среднеразмерные кроссоверы от европейских и американских брендов.

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