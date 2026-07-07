Массированный удар РФ по Киеву 6 июля: число погибших возросло до 19

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В Киеве число погибших в результате удара российских оккупантов в ночь на 6 июля возросло до 19 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Дарницком районе спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Киевская городская прокуратура отметила, что среди погибших - 12-летний мальчик. Пострадали 58 человек, среди которых шестеро малолетних детей и 17-летний юноша.

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Очередные атаки на другие области

ГСЧС также сообщает, что спасатели ликвидировали последствия российской атаки на одно из промышленных предприятий Полтавского района.

Там в нескольких местах возникли пожары.

"Несмотря на повторные вражеские удары, пожарные потушили все очаги возгорания. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщили в Службе.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что было зафиксировано попадание ударного дрона в АЗС в Шевченковском районе города. Там произошло возгорание колонки.

"На данный момент известно об одной пострадавшей - работнице заправки: острая реакция на стресс", - написал мэр в Telegram.

В то же время председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что под утро россияне атаковали реактивным "Шахедом" гражданский объект логистической компании. В результате попадания возник крупный пожар.

"Риск переброса огня на соседние дома удалось предотвратить. Несмотря на очень большую площадь возгорания, в 06:25 пожар удалось локализовать. Но тушение продолжается", - написал он и добавил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Удар по Киеву 6 июля - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля Россия массированно обстреливала Киев ракетами и дронами. В результате атаки в столице произошли масштабные разрушения и пожары.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что по состоянию на 17:15 6 июля в результате атаки в Украине погибли 22 человека, еще 87 пострадали, среди них семеро детей, четверо спасателей и один полицейский.

Он тогда отметил, что в Киеве погибли 15 человек, 58 получили ранения, а в Киевской области была подтверждена гибель семи человек, ещё 29 человек пострадали, в том числе четверо спасателей во время ликвидации последствий атаки.

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