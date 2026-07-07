В 'ПриватБанке' евро резко подешевел: актуальный курс валют на 7 июля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 7 июля, снизился на 5 копеек и составляет 44,80 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на целых 20 копеек и составляет 51,30 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,20 гривни, а евро – по курсу 50,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" остался без изменений и составляет 44,84 гривни. При этом курс евро при оплате картой снизился на 26 копеек и составляет 51,28 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк установил на 7 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,56 гривни за доллар. То есть украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепилась. Официальный курс европейской валюты на вторник был установлен на уровне 50,87 гривни за один евро, то есть национальная валюта прибавила 15 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины 7 июля потерял 8 копеек и составляет 44,84 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,36 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 17 копеек и составляет 51,28 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,67 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: