Не только столешница: эксперты назвали поверхность, которую многие забывают чистить

Несколько простых шагов помогут вашей кухне всегда выглядеть чистой и светлой.

Многие люди обычно протирают варочную поверхность и кухонные столешницы, однако забывают о шкафчиках, в которых также может скапливаться грязь и пыль. Поэтому эксперты объяснили для Good Housekeeping, как их очистить.

Как часто чистить кухонные шкафы?

Специалисты советуют как можно быстрее вытирать пролитые жидкости и брызги влажной тряпкой. Уборка во время приготовления пищи уменьшит необходимость в генеральной уборке.

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В то же время для быстрого обновления вытирайте внешнюю поверхность шкафов раз в неделю с помощью средства для чистки шкафов и тряпки из микрофибры.

Для более тщательной уборки стоит один-два раза в год полностью опустошить шкафы и протереть каждый из них как изнутри, так и снаружи, уделяя особое внимание выемкам и отделке, где может скапливаться грязь.

Как регулярно чистить шкафы?

Неважно, изготовлены ли ваши шкафы из обработанного дерева, ламината или окрашенного дерева, несколько простых шагов помогут вашей кухне всегда выглядеть чистой и светлой.

"Нанесите на тряпку безопасное, но эффективное для удаления жира универсальное чистящее средство или смесь средства для мытья посуды с водой. Убедитесь, что тряпка влажная, но не слишком мокрая. Протрите обе стороны дверц шкафа, уделяя особое внимание ручкам и выдвижным ручкам, где, вероятно, остаются жирные отпечатки пальцев", - советуют в материале.

Для удаления прилипшей грязи оберните мягкую губку для чистки в тряпку и протрите поверхность.

"Используйте влажную тряпку, чтобы смыть остатки мыла или средства с дверец шкафов, пока они не станут чистыми. Вытрите насухо тряпкой из микрофибры. Если вы используете крем для обработки деревянных шкафов, после нанесения крема также вытрите поверхность насухо, но обязательно следуйте инструкциям на этикетке", - отмечается в публикации.

Как тщательно почистить шкафы?

Начиная с верхних шкафов и двигаясь вниз, опорожните каждый шкаф и ящик. Затем смочите салфетку из микрофибры мягким универсальным моющим средством, разбавленным в теплой воде. Протрите внутреннюю часть шкафа вместе с полками и задней частью дверец.

"Не забудьте почистить фурнитуру, пазы и отделку, где может скапливаться пыль и жир. Если салфеткой не удается добраться до небольших щелей, используйте маленькую щетку или зубную щетку, чтобы аккуратно протереть эти участки. Промойте и вытрите насухо салфеткой из микрофибры", - порекомендовали эксперты.

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Ранее эксперты объяснили, как правильно выбрать режим на утюге. Известно, что большинство утюгов имеют шкалу с настройками температуры от низкой до высокой. Другие используют цифры или одну, две и три точки.

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