Кум Каменских назвал причину, по которой не может ей позвонить

Геннадий Витер также высказался по поводу возвращения дуэта Потап и Настя.

Известный украинский певец и продюсер Геннадий Витер, который является крестным отцом Насти Каменских, рассказал об общении с певицей во время войны.

По его словам, связь между ними почти прервалась. А всё из-за того, что артистка сменила номер своего телефона.

"Я готов и рад слышать её, но она сменила номер телефона. Скажу честно, у меня нового номера просто нет", – подчеркнул Витер в комментарии для проекта "Тур со звездами".

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Геннадий также отреагировал на возвращение дуэта Потап и Настя, о котором артисты объявили недавно после 9-летнего перерыва.

"Для меня вся тема, связанная с Настей, очень особенная и болезненная. Я очень её уважаю, очень люблю. Но то, что касается воссоединения дуэта... У меня очень неблагоприятное впечатление от этой ситуации. Наверное, это просто желание заработать какую-то копейку. Мы же понимаем, что когда ты был в Украине звездой, тебя уважали, приглашали и у тебя всегда была работа. Сейчас этого нет", – отметил певец.

Напомним, ранее Геннадий Витер эмоционально высказался о Потапе.

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