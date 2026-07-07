Температура в Киеве упадет до +18°: назван самый холодный день недели (график)

Периодически в столице будет дождить.

До конца недели температура в Киеве останется невысокой, но в среду, 8 июля, будет прохладнее всего. Об этом свидетельсвуют данные Укргидрометцентра.

Как ожидается, 8 июля температура в столице в течение суток ожидается всего +16°...+18°.

В остальной время до конца недели днем будет +19°...+21°, а ночи похолодают до +12°...+14°.

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По ночам в Киеве будет сухо, а в дневное время ожидаются дожди.

Сегодня в Украине будет переменная облачность. В западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер 7-12 м/с.

Температура днем повысится до комфортных +24°...+29°, только в западных и северных областях будет свежее, +18°...+24°.

На Киевщине сегодня тоже будет переменная облачность. Ночью без осадков, а днем ​​пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области +19°...+24°, а в Киеве столбики термометров покажут +22°...+24°.

Напомним также, что во Львовской и Одесской областях на сегодня объявлен І уровень опасности из-за грозы.

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