Дроны ударили по предприятиям ВПК и нефтебазе аэродрома: Генштаб раскрыл последствия

Кроме того, еще два моста в оккупированном Крыму стали проблемой для россиян.

Поражены два предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) в Брянской области, а также нефтебаза аэродрома "Белгород". Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Силы обороны Украины в ночь на 7 июля нанесли удар по АО "Группа Кремний ЭЛ" в Брянске, масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Отмечается, что это предприятие ВПК является одним из ведущих российских производителей микроэлектроники. "Предприятие производит микросхемы, силовые полупроводниковые приборы и электронные компоненты, которые используются в системах управления, связи, радиоэлектронной борьбы и образцах вооружения Российской Федерации", – отмечают в Генштабе.

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Также в городе Сельцо Брянской области были нанесены удары по заводу "Брянский". Зафиксировано четыре взрыва в районе предприятия. "Брянский химический завод является важной составляющей военно-промышленного комплекса государства-агрессора. Предприятие производит порох, взрывчатые вещества и компоненты ракетного топлива, которые используются для изготовления боеприпасов и ракет, с помощью которых российские войска наносят удары по территории Украины", – говорится в сообщении.

Также целью Сил обороны стала нефтебаза аэродрома "Белгород".

По данным Генштаба, не было покоя россиянам и в оккупированном Крыму, где были поражены два железнодорожных моста в районах населенных пунктов Роздольное и Ички. Отмечается, что враг использовал их для военной логистики, переброски личного состава, вооружения и боеприпасов.

Массированная атака на Россию – главные новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 июля Россия подверглась массированной атаке украинских дронов и ракет, в частности, в Белгороде был поражен объект "Газпрома", а Москву атаковали несколько сотен беспилотников.

Мэр российской столицы пожаловался, что с вечера до 6 утра в направлении Московской области летели более 430 БПЛА.

Тем временем жители Белгорода жаловались на большое количество взрывов. Позже губернатор региона подтвердил поражение энергетической инфраструктуры и пожар на одном из объектов. Он также сообщил, что после ударов в Белгороде и нескольких муниципалитетах пропали электричество и вода.

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