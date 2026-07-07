По мнению психологов, так можно понять, что будет с вашей парой дальше.

Совместное проживание - логичный следующий этап для многих отношений, однако съезжаются люди по разным причинам. Иногда такое решение пара принимает вынужденно, потому что так складываются обстоятельства, а в некоторых случаях необходимость жить вместе обусловлена проверкой отношений или желанием проводить больше времени вместе. Узнайте, что говорят об этом психологи и как, зная причину, выяснить, каким образом отношения будут развиваться дальше.

Почему люди решают жить вместе - что говорят исследования

Многие пары на каком-то этапе отношений решают сожительствовать - это означает, что они живут вместе какое-то время, прежде чем вступить в официальный брак, или и вовсе заменяют его таким совместным проживанием. Одни люди считают, что сожительство до официальной регистрации отношений выгодно обоим, так как это, своего рода, "пробный период", в рамках которого можно понять, как человек ведет себя в быту. Другие люди полагают, что такой формат удобен только мужчине, а женщина, скорее, теряет, чем приобретает.

Исследования американских ученых показали, что пары, которые живут вместе, но не собираются жениться, чаще ссорятся - люди проявляют агрессию друг к другу, вступают в конфликты и даже расстаются, чем те, кто сразу оформляет отношения официально или воспринимает этап сожительства как период перед неизбежным браком.

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Вместе с тем влюбленные пары часто сами до конца не понимают, как быстро стоит съезжаться, и предпочитают действовать интуитивно, если причиной является желание быть ближе друг к другу, познать партнера и перейти на новый этап отношений. По мнению психологов, такие пары ссорятся и расстаются гораздо реже, чем те, кто съехался из-за внешних причин - какой-либо опасности, финансовых сложностей и так далее.

Американский психолог Клэр Чепмен вместе с коллегами провела исследование, в рамках которого пыталась выяснить, как три основных причины сожительства - удобство, желание проводить вместе больше времени и проверка отношений - влияют на пару и совместную жизнь. В эксперименте приняли участие 485 взрослых людей, которые либо уже жили вместе со своим партнером, либо начали в ходе исследования.

Результаты впечатлили - к концу эксперимента 139 человек расстались, большая часть из них - те, кто стал жить вместе, чтобы проверить отношения на прочность. Вместе с этим пары, которые съехались, ведомые сильными чувствами друг к другу или просто удобством, оказались вне группы риска расставания.

Чэпмэн и ее коллеги выяснили, что мотивация у всех трех групп испытуемых была абсолютно разной на психологическом уровне. К примеру, те пары, которые хотели сожительством проверить отношения, изначально уже не были удовлетворены своим союзом, а те, кто съехался, чтобы быть друг к другу ближе, наоборот, не имели никаких серьезных претензий к своим партнерам и были счастливы.

Интересно, что вне зависимости от причин, у всех пар с течением времени снижалась удовлетворенность от совместного проживания, но это не влияло на преданность - расстаться только лишь из-за редких негативных моментов никто не хотел. Единственной группой, которую ученые выделили из общей массы, стали как раз те, кто решил проверить отношения на прочность.

Исследования показали, что такие союзы, будучи и так не особенно крепкими из-за внутренних разногласий, рискуют рухнуть под тяжестью быта, что, собственно, в большинстве случаев и происходило. Так что, иногда совместное проживание из-за желания проверить отношения и разобраться в них - не такая уж плохая идея, но нужно быть готовым к тому, что пара в итоге распадется.

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