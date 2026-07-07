В Польше будут производить ракеты, способные долететь до Москвы: что о них известно

Barracuda-500M имеет дальность полета при запуске с самолетов в 900 км.

Оборонная компания Polska Grupa Zbrojeniowa совместно с Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 2 будет производить американские крылатые ракеты Barracuda-500M от Anduril. Об этом сообщает Defense Express.

Подписание соглашения о сотрудничестве стало знаковым событием для польской оборонной промышленности, ведь теперь она обретет компетенции в области производства дальнобойных средств поражения.

"Новая производственная линия будет создана в Быдигоще и, как объявлено, "PGZ и Anduril будут производить несколько тысяч Barracuda-500M ежегодно", а доля польской стороны в производстве будет постепенно расти", - говорится в материале.

Видео дня

Однако сроки развертывания этого производства, как и уровень начальной локализации, пока не объявлены. Тем не менее в Anduril позиционируют свою ракету как недорогую и адаптированную для массового производства, которую можно собрать просто с помощью отвертки, отмечают эксперты.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что это событие - "плохая новость для Мордора", то есть для России. Также аналитики уточнили, что Anduril - это название легендарного меча из "Властелина колец" Толкина.

"Дело в том, что Barracuda-500M имеет дальность полета, в случае запуска с самолетов, в 900 км. Этого достаточно для того, чтобы с территории самой Польши долететь до окрестностей Москвы. А в случае запуска из воздушного пространства стран Балтии - делать это очень уверенно, прокладывая сложные маршруты с обходом позиционных районов ПВО", - объясняет Defense Express.

Другие новости об оружии

Как писал УНИАН, на фронте был замечен российский танк с новой системой защиты, который действовал в составе "Боевой группы "Центр" в Днепропетровской области и, судя по всему, был развернут в оборонительном порядке.

"Это стало продолжением сообщений августа 2024 года о том, что система устанавливалась на танки Т-90М, а также последующих сообщений о том, что танки Т-72, модернизированные с аналогичным уровнем броневой защиты, также должны были получить эту систему", - отметило издание Military Watch Magazine.

Также сообщалось, что российский Ту-142 совершил загадочную операцию вблизи кораблей НАТО. Он сбросил несколько гидроакустических буев и не ответил на радиовызовы. На снимках видно, что эти действия продолжались даже в то время, как британские истребители летели рядом с самолетом.

Вас также могут заинтересовать новости: