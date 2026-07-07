'Они нас услышали': Буданов оценил угрозу со стороны Беларуси

Лукашенко осознает последствия возможного вступления в войну, поэтому такой сценарий пока маловероятен, считает Буданов.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что пока не видит признаков угрозы со стороны Беларуси. По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко понимает последствия возможного вступления в войну против Украины, поэтому такое развитие событий не соответствует его интересам.

Как заявил Буданов в интервью "РБК-Украина", положительным сигналом стало то, что Минск отреагировал на предупреждение президента Украины Владимира Зеленского. Речь шла о требовании прекратить использование белорусской инфраструктуры, в частности ретрансляторов и специального оборудования, которое, по словам украинской стороны, применялось для координации ударов по гражданским объектам.

Он добавил, что Украине не нужно появление еще одного активного фронта, поэтому отсутствие эскалации со стороны Беларуси имеет большое значение.

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"Иметь еще одного врага и еще одну зону боевых действий нам точно невыгодно. То, что они нас услышали, – это очень правильный шаг", – сказал Буданов.

Комментируя возможность участия Беларуси в войне, Буданов подчеркнул, что у Лукашенко нет оснований для такого решения, ведь, по его убеждению, война с Украиной закончится для Минска поражением.

"Я даже не понимаю, зачем в теории это могло бы ему понадобиться. Война с Украиной для них закончится крахом. С одной стороны – Россия, которая будет душить в братских объятиях, а с другой – Украина, которая тоже может дать отпор", – заявил он.

Подводя итог, Буданов отметил, что на данный момент не видит никаких признаков угрозы со стороны Беларуси, в частности вероятности наземного наступления или других форм военной эскалации.

Война в Украине – угроза со стороны Беларуси

Как сообщал УНИАН, Лукашенко сделал новое заявление об участии своей страны в войне в Украине на стороне РФ.

Он сказал, что Беларусь не хочет воевать, но при этом заявил, что Европейский союз "открыто взял курс на милитаризацию, при этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой "угрозы с востока".

В то же время он заявил белорусским военным, что никто не будет отправлять их воевать в Украину.

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